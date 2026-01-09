    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    Fresenius Medical Care: Aktienrückkaufprogramm wird beschleunigt!

    Fresenius Medical Care treibt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm voran und startet nun die zweite Tranche mit einem Volumen von rund 415 Millionen Euro.

    Fresenius Medical Care: Aktienrückkaufprogramm wird beschleunigt! (74 Zeichen)
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
    • Fresenius Medical Care AG startet die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich am 17. Juni 2025 angekündigt wurde.
    • Das gesamte Volumen des Aktienrückkaufprogramms beträgt 1 Milliarde Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).
    • Die erste Tranche des Programms wurde am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen.
    • Die zweite Tranche soll vom 12. Januar 2026 bis zum 8. Mai 2026 eigene Aktien im Wert von rund 415 Millionen Euro zurückkaufen.
    • Die Aktien werden hauptsächlich über die Börse erworben und sollen größtenteils eingezogen werden.
    • Das Rückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Mai 2021.

    Der Kurs von Fresenius Medical Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,34EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.145,00PKT (-0,21 %).


    Fresenius Medical Care

    +1,02 %
    -4,74 %
    -1,22 %
    -16,16 %
    -10,11 %
    +18,42 %
    -43,69 %
    -49,49 %
    +106,32 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580





    Fresenius Medical Care treibt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm voran und startet nun die zweite Tranche mit einem Volumen von rund 415 Millionen Euro.
