Humanoide Roboter für den Massenmarkt: Diese Firmen geben den Takt vor!

Wie Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Omdia berichtete, stellten chinesische Hersteller den Großteil der 13.000 im Jahr 2025 weltweit ausgelieferten Einheiten humanoider Roboter. Dabei wird die Liste von AgiBot mit 5.168 Robotern im Jahr 2025 angeführt, gefolgt von Unitree Robotics und UBTech Robotics. "Chinesische Anbieter setzen Maßstäbe in der Massenproduktion", zitiert der Bericht Omdia. Laut dem Bericht haben sich die weltweiten Umsätze im Bereich humanoider Roboter ab 2024 mehr als verfünffacht. Wie Bloomberg berichtet und sich dabei auf Citigroup beruft, wird der Markt für humanoide Roboter bis 2050 auf 648 Millionen anwachsen.

AgiBot

Das Unternehmen AgiBot, welches den gleichnamigen humanoiden Roboter produziert, plant laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen im kommenden Jahr einen Börsengang in Hongkong. Das Unternehmen strebt dabei eine Bewertung von 40 bis 50 Milliarden Hongkong-Dollar (5,14 bis 6,4 Milliarden US-Dollar) an. AgiBot wurde 2023 von ehemaligen Huawei-Ingenieuren gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Serienproduktion von intelligenten humanoiden Robotern für industrielle, kommerzielle und Dienstleistungs-Einsätze.

Die Börsenpläne von AgiBot, das von Investoren wie Tencent und HongShan Capital Group (HSG) unterstützt wird, kommen zu einer Zeit, in der Peking seine Bemühungen verstärkt, Automatisierungslösungen zur Bewältigung der alternden Bevölkerung zu entwickeln und seine Position im Bereich Robotik angesichts des zunehmenden technologischen Wettbewerbs mit den Vereinigten Staaten zu stärken. Während viele andere Hersteller noch in Piloten und Prototypen stecken, hat die Firma damit bereits einen echten Sprung von Forschung zu kommerzieller Massenproduktion geschafft.

Unitree Robotics

Der chinesische Hersteller Unitree Robotics hat in dieser Woche auf der CES 2026 den humanoiden Roboter R1 zu einem Bruchteil der erwarteten Kosten vorgestellt und will damit die Technologie in den Massenmarkt katapultieren. Der Roboter soll zu einem Startpreis von 4.500 Euro zu haben sein, womit das Unternehmen die prognostizierten Kosten für Teslas "Optimus" (Verkaufspreis soll zwischen circa 17.150 Euro und 25.760 Euro liegen) stark unterbietet.

So soll das Basismodell "R1 Air" für 4.500 Euro erwerbbar, das Standardmodell für rund 5.400 Euro zu kaufen sein. "Damit werden humanoide Roboter plötzlich für Entwickler und Technik-Enthusiasten erschwinglich", kommentiert ein Marktbeobachter vor Ort. Aus teuren Prototypen werde so schnell eine neue Kategorie von Consumer Electronics.

Unitree Robotics ist ein chinesisches Robotikunternehmen, das 2016 gegründet wurde und ursprünglich durch agile vierbeinige Roboter bekannt wurde. Da der Fokus auf Bewegung und Plattform liegt, ist der R1 aktuell noch nicht als praktischer Alltags- oder Haushaltsroboter gedacht (z. B. für Putzen oder physische Aufgaben im Haushalt).

Ubtech



Ubtech ist ein chinesischer Hersteller mit Sitz in Shenzhen, der seit 2012 humanoide Roboter entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Produktpalette von Service- bis Industrie-Robotern und ging 2023 an die Börse in Hongkong. Der chinesische Hersteller hat die Massenproduktion seiner Walker-Serie offiziell aufgenommen und plant, im Jahr 2025 noch 500 humanoide Roboter auszuliefern, heißt es in einer Pressemitteilung von PR Newswire über Ubtech. Die Walker S2 sollen, so zunächst kommuniziert, in verschiedenen Frontanwendungen der Industrie eingesetzt werden. Angesichts steigender Nachfrage skizziert Ubtech einen klaren Ausbauplan: Bis 2026 soll die Jahreskapazität 5.000 industrielle humanoide Roboter erreichen, ein Jahr später sogar 10.000 Einheiten.

Damit würde Ubtech zu den weltweit ersten Herstellern gehören, die humanoide Roboter im industriellen Maßstab fertigen und bereitstellen können. Der Walker S2 kann tief hocken, sich bücken und bis zu 15 kg heben. Damit bewältigt er Bodenarbeiten, enge Räume und repetitive Bewegungen, wie sie typischerweise in Fabriken vorkommen. Er ist imstande, selbstständig seine Batterie zu wechseln sowie seinen eigenen Energiespeicher auszutauschen und innerhalb weniger Minuten wieder in Betrieb zu gehen. In einem spektakulären Video von der ersten Auslieferung marschierten humanoide Roboter im Gleichschritt, salutieren und verladen sich selbst in Container.

Produktionslinien laufen damit nahezu ohne Unterbrechung weiter. Der Walker S2 ist zudem laut Ubtech der weltweit erste industrielle humanoide Roboter, der mit eigenem intelligenten Agentensystem ausgestattet ist. "Dieses System verleiht dem Roboter geschlossene operative Fähigkeiten, darunter Absichtsverständnis, Aufgabenplanung, Werkzeugnutzung sowie autonome Erkennung und Behebung von Anomalien", so die Pressemitteilung.

Ende November gab das Unternehmen laut South China Morning Post bekannt, dass es einen Großauftrag erhalten habe, um humanoide Roboter an Grenzübergängen zwischen China und Vietnam einzusetzen. Dort sollen sie Aufgaben wie die Anleitung von Reisenden, die Durchführung von Kontrollen und die Abwicklung logistischer Prozesse übernehmen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion