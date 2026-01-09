    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AUTO1 Group Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 09.01.2026

    Am 09.01.2026 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um +5,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Sie steigt um +5,91 % auf 29,93. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +2,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 29,93. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei AUTO1 Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,62 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,51 %. Im Jahr 2026 gab es für AUTO1 Group bisher ein Plus von +2,99 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,99 %
    1 Monat +16,51 %
    3 Monate -7,62 %
    1 Jahr +80,38 %

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,55 Mrd.EUR € wert.

    AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    +4,95 %
    +3,42 %
    +16,95 %
    -7,31 %
    +80,79 %
    +242,41 %
    -22,46 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



