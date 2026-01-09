Infineon-Bonus-Zertifikat mit 26%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

In der Erwartung eines anhaltenden KI-Wachstums und Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren, die einen wesentlichen Faktor für das Wachstum bei Infineon sein sollten, bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 51 Euro (Bernstein Research) ihre Kauf oder Halte-Empfehlungen für die Infineon-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die auch auf dem hohen Niveau eine Investition in die nach wie vor als „unterbewertet“ eingestufte Infineon-Aktie ins Auge fassen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchten, könnten die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Infineon-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 28 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 54 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000PK2SED2) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 54 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 28 Euro. Beim Infineon-Aktienkurs von 41,15 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 42,88 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 42,88 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 25,93 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,96 Prozent auf 28 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 28 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Infineon-Aktie – maximal mit dem Cap von 54 Euro - zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 42,88 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.