RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens habe der zuvor nach unten eingeengten Zielspanne und den gesenkten Markterwartungen entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 sei bestätigt worden./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 6,08EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



