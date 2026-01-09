    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax bleibt klar über 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt stabil über 25.000 Punkten, 25.127 Zähler.
    • MDax erreicht Höchststand seit Anfang 2022, +0,09%.
    • Positive Signale aus der Industrie, Produktion steigt.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax bleibt klar über 25.000 Punkte
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor US-Arbeitsmarktdaten hat sich der Dax am Freitag zunächst kaum bewegt. Er blieb klar über der 25.000-Punkte-Marke und notierte im frühen Handel prozentual unverändert bei 25.127 Punkten. Der deutsche Leitindex steuert damit in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein deutliches Plus zu. Das am Vortag weiter nach oben geschraubte Rekordhoch steht bei gut 25.217 Punkten.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022 am Freitagmorgen um 0,09 Prozent auf 32.113 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, gewann 0,6 Prozent.

    In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Vortag hatten bereits die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Die Investoren schienen mit ihrer Annahme des Durchschreitens der wirtschaftlichen Talsohle in Deutschland in Teilen Recht zu bekommen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

    Insgesamt ist die Stimmung an den Aktienmärkten weiter gut, obwohl sich die geopolitische Lage zu Beginn des neuen Jahres weiter verschärft hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Im Fokus steht vor dem Wochenende aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA, dem eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zukommt.

    Unternehmensseitig achteten die Marktteilnehmer auf Teamviewer . Der Softwarekonzern erreichte sein Umsatzziel für 2025. Die Aktien gewannen 5,5 Prozent.

    Fresenius Medical Care (FMC) zogen um 1,3 Prozent an. Der Dialyse-Anbieter setzt sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fort. Die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius fielen indes um 2,6 Prozent nach einer Abstufung durch RBC.

    Für die Papiere des Internet-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ging es um 5,5 Prozent hoch, womit sie rund 30 Euro kosteten. Goldman Sachs sieht noch Luft bis 39 Euro./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 39,50 auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +65,29 %/+32,23 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
