Nach dem Tief kommt der Schub? Diese DAX-Aktie sendet ein klares Signal

Für das Geschäftsjahr 2025 bleibt der Ausblick jedoch gedämpft. Angesichts anhaltender operativer Belastungen im vierten Quartal rechnet Warburg Research nicht damit, dass BASF das untere Ende der Prognosespanne für das bereinigte operative Ergebnis von 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro erreicht.

Der Chemiekonzern BASF steht nach Einschätzung von Warburg Research vor einer spürbaren operativen Erholung. Analyst Oliver Schwarz erwartet, dass sich das Gewinnmomentum nach dem ersten Quartal 2026 deutlich beschleunigt.

Zusätzlich habe der freie Cashflow unter rückläufigen Gewinnen und hohen Investitionen gelitten. Belastend wirke vor allem die Fertigstellung des seit 2019 im Bau befindlichen Verbundstandorts im chinesischen Zhanjiang.

Positiv hebt der Analyst die jüngsten Portfolio-Schritte hervor

BASF hat sein brasilianisches Geschäft mit Bautenfarben für 1,15 Milliarden US-Dollar in bar an Sherwin-Williams verkauft. Zudem wurde eine verbindliche Vereinbarung mit dem Finanzinvestor Carlyle über den Verkauf des Lackgeschäfts geschlossen. Der Abschluss wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. BASF soll daraus vor Steuern 5,8 Milliarden Euro erlösen.

Weitere große Transaktion für 2027 geplant

Dann will BASF sein Segment Agriculture Solutions als eigenständiges europäisches Unternehmen an die Börse bringen und Mehrheitsaktionär bleiben. Die Mittel aus dem operativen Cashflow und aus diesen Verkäufen sollen Dividenden und Aktienrückkäufe bis 2028 finanzieren.

Warburg Research verweist auf klare Zusagen. Die Dividende soll von 2025 bis 2028 mindestens 2,25 Euro je Aktie betragen. Für Aktienrückkäufe sind im gleichen Zeitraum mindestens vier Milliarden Euro vorgesehen. Bereits von November 2025 bis Juni 2026 will BASF eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro erwerben.

Im Jahr 2026 erwartet der Analyst eine deutliche operative Verbesserung. Zwar dürfte das erste Quartal noch unter starken Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leiden. In der zweiten Jahreshälfte soll sich das Wachstum jedoch beschleunigen.

Rückenwind komme vom Hochlauf des Standorts Zhanjiang mit sinkenden Anlaufkosten und steigenden Produktionsmengen. Parallel soll das laufende Sparprogramm bis Ende 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro bringen. Mehr als eine Milliarde Euro wurde bereits bis Ende 2025 realisiert.

Zusätzliche Unterstützung sieht Warburg Research durch niedrigere Rohstoffkosten. Diese dürften zwar teilweise an Kunden weitergegeben werden, aber zugleich die Nachfrage beleben und die Auslastung erhöhen.

Vor diesem Hintergrund hat Oliver Schwarz seine Gewinnschätzungen angehoben, das Kursziel auf 53 Euro erhöht und die Aktie auf "Kaufen" gesetzt. Das Aufwärtspotenzial liegt bei rund 20 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



