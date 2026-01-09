JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 60,42EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



