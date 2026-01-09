JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



