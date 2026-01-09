Bloom Energy explodiert: 2,6-Mrd.-Deal befeuert nächste KI-Strom-Wette

Bereits im November 2024 hatten Bloom Energy und American Electric Power einen Vertrag über die Lieferung von 100 Megawatt Brennstoffzellen geschlossen, ergänzt um eine Option auf weitere 900 Megawatt. Diese Option wurde nun teilweise gezogen. Laut Einreichung bei der US-Börsenaufsicht sollen die Brennstoffzellen für Entwicklung und Bau einer Produktionsanlage in Wyoming eingesetzt werden. Zusätzlich gab AEP an, einen 20-jährigen Abnahmevertrag mit einem nicht genannten, "hochrangigen Drittkunden" abgeschlossen zu haben, der die gesamte Produktion der Anlage abnimmt – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, die bis zum zweiten Quartal 2026 erfüllt sein sollen. Sollte dies nicht gelingen, erhält AEP nach eigenen Angaben eine finanzielle Kompensation für sämtliche Investitionen.

Die Aktie von Bloom Energy ist am Donnerstag um rund 13 Prozent haussiert, nachdem American Electric Power (AEP) bekanntgab, dass eine umfangreiche Kaufoption aus einer früheren Vereinbarung ausgeübt wurde. Konkret geht es um zusätzliche Festoxid-Brennstoffzellen im Wert von rund 2,65 Milliarden US-Dollar.

Auch die Aktie von American Electric Power legte um rund 2 Prozent zu. Analysten werten den Deal als wichtigen Vertrauensbeweis für Bloom Energy. Die Analysten von Evercore ISI schrieben: "Wir betrachten dies als einen bedeutenden positiven Faktor für Bloom, da es Aufschluss über die Nachfrage nach seinem Produkt gibt und Investoren Einblick in die Tatsache verschafft, dass der AEP-Vertrag zu Mengen führen wird, die weit über der Mindestverpflichtung liegen, die zuvor eher undurchsichtig war."

Zugleich stärke der Auftrag die Wahrnehmung der Kundendiversifizierung, da Bloom Energy zuletzt stark mit Oracle in Verbindung gebracht worden sei. Bloom hatte im Sommer 2025 eine Partnerschaft mit dem Softwarekonzern angekündigt, was bei Anlegern Sorgen über eine zu starke Abhängigkeit ausgelöst hatte.

Der jüngste Kurssprung setzt eine außergewöhnliche Rallye fort: Auf Jahressicht hat die Aktie von Bloom Energy um mehr als 400 Prozent zugelegt, getragen von der stark wachsenden Nachfrage nach Strom für KI-Rechenzentren. Trotz zuletzt vier profitabler Quartale auf bereinigter Basis bleibt die Bewertung ambitioniert – das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen deutlich über 100.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



