Dialyse-Spezialist FMC macht beim Aktienrückkauf Tempo

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 39,57 auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysekonzern FMC drückt bei seinen geplanten Aktienrückkäufen aufs Tempo. Nachdem die erste Tranche des Programms am 29. Dezember vorzeitig abgeschlossen worden sei, solle die zweite am 12. Januar starten, teilte die Beteiligung des Gesundheitskonzerns Fresenius am Freitag mit. Bis zum 8. Mai sei dann der Kauf von Aktien für rund 415 Millionen Euro geplant, womit das Programm von insgesamt einer Milliarde Euro voraussichtlich früher abgeschlossen werde als ursprünglich geplant. Die FMC-Aktien legten am Freitag in einem kaum veränderten Dax um fast eineinhalb Prozent zu./mis/jha/

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,61 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,30 %/+51,17 % bedeutet.



