    VERMISCHTES/ROUNDUP

    Autobahnen in Hessen durch festgefahrene Lkw blockiert

    • Winterliche Straßenverhältnisse blockieren A7, A4, A5
    • Vier Lastwagen eingegraben, Lkw-Fahrer umgeleitet
    • Staus bilden sich, Rettungskräfte im Einsatz
    FULDA (dpa-AFX) - Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgen für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen in Osthessen. In der Region sind laut Polizeipräsidium drei Autobahnen in beide Richtungen blockiert: die A7, die A4 und die A5. Grund sind nach Angaben eines Sprechers festgefahrene und querstehende Lastwagen.

    Die A4 ist zwischen Kirchheimer Dreieck und Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) blockiert, die A5 vom Hattenbacher Dreieck bis Alsfeld Ost (Vogelsbergkreis), die A7 zwischen Homberg und Bad Hersfeld.

    Vier Lastwagen "eingegraben"

    "Das Problem ist der Schwerlastverkehr", sagte der Sprecher. Lkw-Fahrer werden aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzufahren. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz.

    Schwerpunkt ist nach Angaben des Sprechers aktuell die A4. Dort haben sich gleich vier Sattelzüge "neben der Fahrspur eingegraben". Auf der A7 war schon am frühen Morgen ein Lkw umgekippt und auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Auf der A5 rutschte ein Sattelzug von der Fahrbahn.

    Zwei Leichtverletzte

    Zunächst kamen Autos noch mit langsamer Geschwindigkeit voran, später bildeten sich überall Staus. Wie lange diese andauern, hängt nach Einschätzung der Polizei zum einen von der weiteren Witterung ab, zum anderen davon, wie lange es dauert, bis die Rettungskräfte die Lastwagen freibekommen.

    Kinder werfen Schneebälle auf die Autobahn

    Am Donnerstagabend hatten vier Kinder Schneebälle von einer Brücke auf die Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz geworfen, wie die Autobahnpolizei berichtete. Eine Kugel traf die Windschutzscheibe des Wagens eines 30 Jahre alten Autofahrers und beschädigt diese. Die Polizei entdeckte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren und brachte sie zu ihren Eltern./sat/DP/mis






