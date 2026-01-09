JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 34,00EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



