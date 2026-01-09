Börsenstart Europa - 09.01. - FTSE Athex 20 stark +1,68 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.082,00 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: AUTO1 Group +6,62 %, TeamViewer +4,38 %, TKMS +2,34 % Flop-Werte: Hochtief -2,62 %, DWS Group -2,58 %, Sartorius Vz. -2,41 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 25.139,41 PKT und fällt um -0,16 %. Top-Werte: adidas +2,44 %, Siemens Energy +1,99 %, Henkel VZ +1,79 % Flop-Werte: Hannover Rueck -2,70 %, Commerzbank -2,24 %, Münchener Rück -2,06 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.793,27 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: TeamViewer +4,38 %, SUESS MicroTec +3,63 %, Jenoptik +2,11 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,41 %, Carl Zeiss Meditec -1,99 %, SILTRONIC AG -1,39 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.946,76 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,86 %, ASML Holding +2,95 %, BNP Paribas (A) +2,90 %

Flop-Werte: Münchener Rück -2,06 %, Vinci -1,91 %, SAFRAN -1,86 %

Der ATX bewegt sich bei 5.406,23 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,94 %, OMV +1,14 %, Lenzing +0,84 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,98 %, Immofinanz -1,85 %, EVN -1,49 %

Der SMI bewegt sich bei 13.371,96 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,41 %, ABB +0,96 %, CIE Financiere Richemont +0,88 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,61 %, Zurich Insurance Group -1,53 %, Swiss Re -1,39 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.285,71 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,86 %, Kering +3,13 %, BNP Paribas (A) +2,90 %

Flop-Werte: Euronext -2,83 %, Bouygues -2,36 %, ORANGE -1,92 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.954,07 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,33 %, Alfa Laval +1,12 %, ABB +0,96 %

Flop-Werte: Telia Company -1,34 %, Volvo Registered (B) -0,99 %, Swedbank Shs(A) -0,98 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.450,00 PKT und gewinnt bisher +1,68 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,83 %, Jumbo +0,89 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,85 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,57 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,48 %, Public Power -1,05 %