Deutsche Bank-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

Da 2025 ein positives Jahr für die Kapitalmärkte gewesen sei und auch die Aussichten für 2026 günstig seien, bekräftigen Experten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Deutsche Bank-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 35 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Getrieben von guten Unternehmensnachrichten und dem positiv gestemmten Gesamtmarkt, legte die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) in den vergangenen Wochen deutlich zu und erreichte am kletterte am 6.1.26 bei 34,26 Euro ein neues 12-Monatshoch.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, BV 1, ISIN: DE000DY8PUE7, Bewertungstag 20.3.26, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 32,77 Euro mit 1,79 – 1,81 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 35 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,72 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,53 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,53 Euro, BV 1, ISIN: DE000MM8XHK8, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 32,77 Euro mit 2,41 – 2,42 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 35 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,47 Euro (+85 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,609 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,609 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ6JX13, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 32,77 Euro mit 3,29 – 3,30 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,39 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.