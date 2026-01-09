Vor Merz-Reise
U-Boot-Deal mit Indien kurz vor Abschluss
Foto: U-Boot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin/Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche U-Boot- und Fregattenbauer Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) soll die indische Marine mit sechs modernen U-Booten ausstatten. Bei dem Großauftrag, über den seit Jahren verhandelt wird, gibt es Fortschritte, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider. Es wird damit gerechnet, dass der Deal bald abgeschlossen werden kann.
Das Geschäft soll mit einer Vereinbarung zwischen der indischen und der deutschen Regierung flankiert werden, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf "Regierungskreise". Damit wollten die Inder unter anderem sicherstellen, dass Ersatzteile in Zukunft reibungslos geliefert werden können, heißt es. Über die Einzelheiten soll beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Indien kommende Woche gesprochen werden.
Der Bundeskanzler wird am Montag vom indischen Premierminister Narendra Modi in Ahmedabad in seinem Heimatbundesstaat Gujarat empfangen. Anschließend wird Merz, der von einer Wirtschaftsdelegation aus zwölf Unternehmen begleitet wird, zum Technologie-Hub Bangalore weiterreisen.
Auch im Energiesektor soll die Kooperation ausgebaut werden. Wie das "Handelsblatt" schreibt, wird der deutsche Konzern Uniper eine Vereinbarung für den Kauf von grünem Ammoniak aus Indien abschließen. Die Details sollen kommende Woche bekannt werden.
Das Geschäft soll mit einer Vereinbarung zwischen der indischen und der deutschen Regierung flankiert werden, schreibt das "Handelsblatt" unter Berufung auf "Regierungskreise". Damit wollten die Inder unter anderem sicherstellen, dass Ersatzteile in Zukunft reibungslos geliefert werden können, heißt es. Über die Einzelheiten soll beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Indien kommende Woche gesprochen werden.
Der Bundeskanzler wird am Montag vom indischen Premierminister Narendra Modi in Ahmedabad in seinem Heimatbundesstaat Gujarat empfangen. Anschließend wird Merz, der von einer Wirtschaftsdelegation aus zwölf Unternehmen begleitet wird, zum Technologie-Hub Bangalore weiterreisen.
Auch im Energiesektor soll die Kooperation ausgebaut werden. Wie das "Handelsblatt" schreibt, wird der deutsche Konzern Uniper eine Vereinbarung für den Kauf von grünem Ammoniak aus Indien abschließen. Die Details sollen kommende Woche bekannt werden.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TKMS. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von TKMS (rund +8%), getrieben von Rüstungsstimmung, Spekulationen über einen Milliarden-Deal in Indien und dem nicht-bindenden Übernahmeangebot für GNYK. Diskutiert werden das hohe Orderbuch (~18 Mrd.), Kapazitätsbedarf, steigendes Volumen, technische Signale (Chaikin, Bollinger) mit Schlüsselwiderstand 75–76 € und Kurszielen ~80–92 €, sowie Belastungen durch ThyssenKrupp-Pensionslasten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.
ALF-FRED schrieb 06.01.26, 16:24
mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67364839-tkms-aktie-jetzt-durchstarten-richtung-80-oder-90-euro-und-hoeher-012.htm
bulldocc schrieb 06.01.26, 08:23
mitdiskutieren »
Okay, auch ein schwedisches. Interessanter Artikel dazu:
https://www.abendblatt.de/politik/ausland/article107314674/Das-Zielfoto-das-einen-US-Admiral-wuetend-machte.html
ALF-FRED schrieb 05.01.26, 22:42
mitdiskutieren »
https://www.goingpublic.de/going-public/u-boot-bauer-tkms-neu-im-mdax/
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte