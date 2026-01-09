    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Australien kämpft mit Bränden und Hitzewelle

    Für Sie zusammengefasst
    • Winterwetter in Europa, extreme Hitze in Australien.
    • Victoria: "katastrophale" Brandbedingungen, drei vermisst.
    • Nordosten: Tropensturm droht, Regen und Überschwemmungen.
    Australien kämpft mit Bränden und Hitzewelle
    Foto: Siarhei - 356130783

    SYDNEY/MELBOURNE (dpa-AFX) - Während Winterwetter das Ende der Woche in Deutschland und Europa prägt, kämpft Australien am anderen Ende der Welt mit extremer Hitze, schweren Buschbränden und Unwettern. Besonders betroffen ist der Südosten, während im Norden ergiebige Regenfälle drohen.

    Drei Vermisste in Victoria

    Besonders angespannt ist die Lage im südöstlichen Bundesstaat Victoria, wo "katastrophale" Brandbedingungen ausgerufen wurden. Nach Angaben der Behörden brennen Dutzende Feuer, Zehntausende Hektar Land sind betroffen.

    Im Nordosten gelten zwei Erwachsene und ein Kind als vermisst. Mehrere Gebäude sowie eine Schule wurden beschädigt, zudem kam es zu Stromausfällen; Tausende Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

    Bei Temperaturen von über 40 Grad und kräftigen Böen könnten sich die Feuer nach Angaben des meteorologischen Dienstes rasch und unberechenbar ausbreiten. Besonders problematisch seien sogenannte trockene Gewitter mit kaum Regen, aber Blitzen, sowie ein bevorstehender Windwechsel.

    Feuer im Süden, Zyklon im Norden?

    Während der Südosten mit Bränden kämpft, droht im Norden vor der Küste von Queensland ein tropisches Tief, das sich nach Angaben des Wetterdienstes zu einem Tropensturm oder Zyklon der niedrigsten Kategorie entwickeln könnte. Meteorologen erwarten ergiebige Regenfälle sowie Überschwemmungen, Erdrutsche und gesperrte Straßen.

    Australien leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels. Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass das Land in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird./scr/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Australien kämpft mit Bränden und Hitzewelle Während Winterwetter das Ende der Woche in Deutschland und Europa prägt, kämpft Australien am anderen Ende der Welt mit extremer Hitze, schweren Buschbränden und Unwettern. Besonders betroffen ist der Südosten, während im Norden ergiebige Regenfälle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     