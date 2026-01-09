Bijou Brigitte erzielt Rekord-Umsatzplus im Geschäftsjahr 2025
Bijou Brigitte blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück: Der Umsatz wächst leicht, die Filialstruktur wird gestrafft, weitere Kennzahlen folgen im März 2026.
Foto: Comofoto - stock.adobe.com
- Bijou Brigitte erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 337,6 Mio. EUR, was einem Anstieg von 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Umsatzentwicklung liegt innerhalb der prognostizierten Spanne von 330,0 Mio. EUR bis 350,0 Mio. EUR.
- Zum 31. Dezember 2025 betrug die Anzahl der Filialen 904, was einen Rückgang im Vergleich zu 913 Filialen im Vorjahr darstellt.
- Der Rückgang der Filialanzahl ist hauptsächlich auf die Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers zurückzuführen.
- Weitere Informationen zum Konzernergebnis und zum Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte 2026 veröffentlicht.
- Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Evelyn Elsholz, erreichbar über die angegebenen Kontaktdaten.
Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,50EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.
+1,19 %
+1,93 %
+7,38 %
+1,93 %
+16,90 %
+0,48 %
+84,28 %
-25,13 %
+2.124.900,00 %
