    Bijou Brigitte erzielt Rekord-Umsatzplus im Geschäftsjahr 2025

    Bijou Brigitte blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück: Der Umsatz wächst leicht, die Filialstruktur wird gestrafft, weitere Kennzahlen folgen im März 2026.

    • Bijou Brigitte erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 337,6 Mio. EUR, was einem Anstieg von 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die Umsatzentwicklung liegt innerhalb der prognostizierten Spanne von 330,0 Mio. EUR bis 350,0 Mio. EUR.
    • Zum 31. Dezember 2025 betrug die Anzahl der Filialen 904, was einen Rückgang im Vergleich zu 913 Filialen im Vorjahr darstellt.
    • Der Rückgang der Filialanzahl ist hauptsächlich auf die Standortkonsolidierung eines Franchisenehmers zurückzuführen.
    • Weitere Informationen zum Konzernergebnis und zum Dividendenvorschlag werden voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte 2026 veröffentlicht.
    • Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Evelyn Elsholz, erreichbar über die angegebenen Kontaktdaten.

    Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,50EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.


