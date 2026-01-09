L'Oreal - Aktie geht steil - 09.01.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die L'Oreal Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,08 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die L'Oreal Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der L'Oreal Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 379,58€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,66 %. Im Jahr 2026 gab es für L'Oreal bisher ein Minus von -0,95 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

L'Oreal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,95 % 1 Monat -0,66 % 3 Monate -5,08 %

Informationen zur L'Oreal Aktie

Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,98 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

L'Oreal Aktie jetzt kaufen?

Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.