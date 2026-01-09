JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Struktur eines möglichen Zusammenschlusses sei unklar, wäre aber wahrscheinlich komplex, schrieb Christopher LaFemina in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er glaube jedoch, dass es einen Weg gibt, für beide Rohstoffkonzerne erheblichen Mehrwert zu schaffen./edh/mis
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 70,25EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
