    AKTIEN IM FOKUS

    Fusionsgespräche von Glencore und Rio Tinto verunsichern teils

    Für Sie zusammengefasst
    • Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore neu
    • Glencore-Aktien steigen um 8,2%, Rio Tinto sinkt
    • Fusion birgt hohe Risiken, BHP könnte reagieren
    AKTIEN IM FOKUS - Fusionsgespräche von Glencore und Rio Tinto verunsichern teils
    LONDON (dpa-AFX) - Die wieder aufgenommenen Fusionsgespräche von Rio Tinto und Glencore haben bei den Aktien am Freitag zu merklichen Kursreaktionen geführt. Während Glencore um 8,2 Prozent anzogen, sanken Rio Tinto nach der steilen Aufwärtsbewegung seit Mitte des Vorjahres um 2,4 Prozent.

    Die Bergbaukonzerne hatten ihre vor rund einem Jahr beendeten Fusionsgespräche angesichts der weltweiten Rohstoffknappheit wiederbelebt. Glencore sprach am Donnerstagabend von vorläufigen Gesprächen mit dem Rivalen und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times" ("FT"). Ein Deal könnte den weltgrößten Rohstoffkonzern mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von mehr als 260 Milliarden US-Dollar schaffen.

    Die Analysten von RBC bezeichneten den Bereich Kohle und das Marketing als Knackpunkte. Ein Zusammengehen würde strategisch zwar Sinn machen, wäre finanziell und operativ aber mit hohen Risiken behaftet. Wettbewerber BHP Group dürfte der Schaffung eines neuen Champions kaum tatenlos zusehen und könnte mit einem eigenen Gebot dazwischen funken.

    Analyst Derren Nathan von der britischen Investmentfirma Hargreaves Lansdown begründete die Verluste von Rio Tinto mit Bedenken der Anleger. Eine Fusion garantiere keineswegs, für die Aktionäre Wert zu schaffen./mf/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 26,87 auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 87,63 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8301. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,30GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 71,00GBP was eine Bandbreite von -24,14 %/+1,62 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die wieder aufgenommenen Fusionsgespräche von Rio Tinto und Glencore haben bei den Aktien am Freitag zu merklichen Kursreaktionen geführt. Während Glencore um 8,2 Prozent anzogen, sanken Rio Tinto nach der steilen Aufwärtsbewegung seit Mitte des Vorjahres um 2,4 Prozent.
