    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer

    Für Sie zusammengefasst
    • Bildgenerierung nur für zahlende Abonnenten möglich.
    • Grok erzeugt teils problematische Inhalte, Kritik wächst.
    • EU ermittelt gegen X wegen möglicher Gesetzesverstöße.
    Musks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Bildgenerierung nur noch für zahlende Abonnenten? Nutzer ohne bezahltes Abo können aktuell bei der Online-Plattform X keine Bilder mit der Künstlichen Intelligenz Grok erstellen oder bearbeiten lassen.

    X war in den vergangenen Tagen vermehrt in Kritik geraten. Nutzer können den KI-Chatbot bislang dazu auffordern, freizügige Bilder von Menschen zu generieren - auch von Kindern. Auf der Plattform finden sich etliche Beispiele, bei denen die KI unter normalen Bildern aufgefordert wird, diese zu sexualisieren. Oft kommt Grok der Aufforderung nach.

    Bittet man Grok nun auf X, ein Bild zu generieren oder zu bearbeiten, antwortet der Bot: "Die Bilderzeugung und Bearbeitung ist derzeit auf zahlende Abonnenten beschränkt." Danach folgt ein Link, um ein solches Abo abschließen zu können. Der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge ist die Funktion den meisten X-Nutzern damit nicht mehr zugänglich.

    Die EU hatte am Donnerstag angekündigt, einen nächsten Schritt bei Ermittlungen gegen das Unternehmen von Elon Musk gehen zu wollen. Die Europäische Kommission habe die US-Firma aufgefordert, interne Dokumente zu Grok nicht zu vernichten, sondern bis Ende des Jahres aufzubewahren, sagte ein Sprecher. Es gebe Zweifel daran, ob sich X an europäische Digitalgesetze halte.

    Bereits mit Lobpreisungen für Hitler schockiert

    An Silvester entschuldigte sich der Chatbot dafür, ein Bild von zwei Mädchen im Teenager-Alter "in sexualisierten Outfits" erstellt und geteilt zu haben. "Es handelte sich um ein Versagen unserer Sicherheitsvorkehrungen, und ich entschuldige mich für alle dadurch entstandenen Schäden", schrieb Grok auf X. Im Sommer hatte Grok bereits mit Lobpreisungen für Adolf Hitler schockiert.

    Kritik an der KI kommt auch aus Großbritannien. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Deepfake-Bilder von Kindern als "widerlich". Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hatte X am Montag um dringende Stellungnahme gebeten./pba/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Musks KI Grok erstellt Bilder nur noch für zahlende Nutzer Bildgenerierung nur noch für zahlende Abonnenten? Nutzer ohne bezahltes Abo können aktuell bei der Online-Plattform X keine Bilder mit der Künstlichen Intelligenz Grok erstellen oder bearbeiten lassen. X war in den vergangenen Tagen vermehrt in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     