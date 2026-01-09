RBC stuft Glencore auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Ein solcher Deal könnte für beide Rohstoffkonzerne von Vorteil sein, da Rio Tinto das benötigte Kupfer erhalten und der Eisenerzbereich im Vergleich weniger groß würde und Glencore Werte für seine Aktionäre freisetzen würde, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er geht davon aus, dass Glencore verkaufsbereit ist und dass die größten Herausforderungen im Bereich Kohle sowie im Marketing (Konflikt unterschiedlicher Kulturen) liegen./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 5,168EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Davis

Analysiertes Unternehmen: Glencore

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,8

Kursziel alt: 4,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

