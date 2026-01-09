DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 101EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.