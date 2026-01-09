DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 214 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke hätten bei den Anlegern erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln ausgelöst, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 65,95EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 214

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 € , was eine Steigerung von +203,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer