DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 214 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke hätten bei den Anlegern erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln ausgelöst, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./edh/ajx
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 65,95EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 214
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
