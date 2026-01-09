DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 31,30EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



