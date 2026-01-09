D-Wave geht all-in: 550-Millionen-Dollar-Deal verändert die Quanten-Wette

Mit dem Deal will D-Wave sein bisheriges Geschäftsmodell erweitern. Das Unternehmen ist bislang vor allem als Pionier im sogenannten Annealing-Quantencomputing bekannt, das sich auf Optimierungsprobleme konzentriert. Quantum Circuits bringt hingegen Expertise bei fehlerkorrigierenden, supraleitenden Gate-Modell-Quantencomputern ein, die als Grundlage für universelle Quantenberechnungen gelten. Ziel ist es, beide Ansätze künftig parallel anzubieten.

D-Wave Quantum treibt seine strategische Neuausrichtung im Quantencomputing mit einer großen Übernahme voran. Das Unternehmen kündigte in dieser Woche den Kauf des privaten Quantencomputer-Spezialisten Quantum Circuits an. Der Transaktionswert liegt bei 550 Millionen US-Dollar und setzt sich aus 300 Millionen US-Dollar in D-Wave-Stammaktien sowie 250 Millionen US-Dollar in bar zusammen.

D-Wave erklärte, durch die Kombination der eigenen skalierbaren Steuerungstechnologien und der produktionsreifen Quanten-Cloud-Plattform mit der Gate-Modell-Technologie von Quantum Circuits solle die Entwicklung deutlich beschleunigt werden. Als erstes Ergebnis stellt das Unternehmen ein sogenanntes Dual-Rail-System in Aussicht, dessen allgemeine Verfügbarkeit für 2026 geplant ist. CEO Alan Baratz sagte: "Mit dieser Übernahme hat D-Wave seine Position als weltweit führender Anbieter supraleitender Quantencomputer endgültig gefestigt."

An der Börse fiel die Reaktion zunächst verhalten aus. Die Aktie bewegt sich zuletzt in etwa auf dem Niveau des Vormonats, liegt aber auf Jahressicht weiterhin 380 Prozent im Plus. Der starke Kursanstieg hat die Bewertung in den Fokus gerückt, zumal D-Wave weiterhin nicht profitabel arbeitet.

Besonders positiv äußerte sich Wedbush Securities. Die Analysten sprachen von einem "gewaltigen Verbündeten" für D-Wave. In einer Kundenmitteilung hieß es: "Daher sind wir der Ansicht, dass die Übernahme von Quantum Circuits für 550 Millionen US-Dollar die Fähigkeiten und das Fachwissen von D-Wave im Bereich der Gate-Modell-Systeme erheblich verbessern." Wedbush sieht D-Wave auf dem Weg zu einem Dual-Plattform-Anbieter und bekräftigte das Rating "Outperform" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar.

Zugleich bleiben die Analysten vorsichtig. Trotz des aus ihrer Sicht "relativ attraktiven" Kaufpreises, der die Aktionäre nur um rund drei Prozent verwässert und D-Wave weiterhin eine solide Liquiditätsposition lässt, rechnet Wedbush vorerst nicht mit zusätzlichen Erlösen aus dem Gate-Modell-Geschäft. Entscheidend werde sein, ob D-Wave die erfolgreiche Entwicklung und Marktreife der neuen Systeme tatsächlich nachweisen könne.

Damit bleibt die Übernahme strategisch bedeutsam, aber auch mit hohen Erwartungen und Risiken verbunden – gerade angesichts zunehmender Konkurrenz im noch jungen Markt für Quantencomputer.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 25,43EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.





