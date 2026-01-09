    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKawasaki Heavy Industries AktievorwärtsNachrichten zu Kawasaki Heavy Industries

    Asiatische Rüstungswerte steigen rasant – Hanwha Aerospace führt Rallye an

    Geopolitische Spannungen treiben asiatische Rüstungsaktien an die Spitze, angeführt von Hanwha Aerospace, Poongsan und Korea Aerospace.

    Asiens Rüstungsaktien erlebten am Freitag einen deutlichen Aufschwung, nachdem geopolitische Spannungen erneut in den Fokus der Anleger rückten. Der jüngste US-Einsatz zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sowie Präsident Donald Trumps erneute Forderung nach einer Übernahme Grönlands sorgten für verstärkte Aufmerksamkeit in sicherheitsrelevanten Branchen.

    Südkoreanische Rüstungswerte im Höhenflug

    Angeführt wurde die Rallye von Hanwha Aerospace, deren Aktien zeitweise um 11 Prozent zulegten. Auch andere südkoreanische Verteidigungstitel profitierten: Poongsan stieg um mehr als 6 Prozent, Korea Aerospace lag rund 5 Prozent im Plus.

    Japanische Industriekonzerne profitieren ebenfalls

    In Japan konnten sich Schwergewichte wie Kawasaki Heavy Industries und IHI anschließen, die um 2,29 Prozent beziehungsweise 2,14 Prozent zulegten. Die positive Entwicklung unterstreicht die breite Nachfrage nach Unternehmen, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitieren könnten.

    Der japanische Gesamtmarkt präsentierte sich fester: Der Nikkei 225 stieg um 1,24 Prozent, der Topix kletterte um 0,62 Prozent.

    Einzelwerte: Fast Retailing überrascht mit Gewinnsprung

    Abseits der Verteidigungsindustrie sorgte der japanische Einzelhandelskonzern Fast Retailing, Betreiber der Marke Uniqlo, für positive Impulse. Die Aktie sprang um mehr als 7 Prozent, nachdem das Unternehmen einen operativen Gewinnanstieg von rund einem Drittel für das Quartal meldete und seine Jahresprognose anhob.

    Das Management verwies auf starke internationale Verkäufe, die die Auswirkungen der US-Zölle kompensiert hätten. Zudem steuere der Konzern dank robustem China-Geschäft sowie schneller Expansion in Nordamerika und Europa auf das fünfte Rekordjahr in Folge zu.

    Gemischtes Bild in China und Hongkong

    Trotz der Stärke bei Verteidigungstiteln blieb die Reaktion an den chinesischen Börsen verhalten. Der CSI 300 gewann lediglich 0,1 Prozent, nachdem neue Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 0,8 Prozent im Jahresvergleich, im Rahmen der Erwartungen. Die Erzeugerpreise gaben um 1,9 Prozent nach und fielen damit etwas weniger stark als prognostiziert.

    Der Hang Seng Index in Hongkong zeigte sich weitgehend unverändert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



