    Videoausblick

    Iran-Massaker, Zölle, Zinsen: Wie reagiert das Trump-Imperium?

    Es stehen zwei Top-Ereignisse für Trump und die Märkte an: die US-Arbeitsmarktdaten verbunden mit der Frage, wie es mit den Zinsen weiter geht.

    Heute ist ein extrem wichtiger Tag für das Trump-Imperium: Kommt eine Attacke auf den Iran - und was passiert mit Zöllen und Zinsen? Es stehen zwei Top-Ereignisse für Trump und die Märkte an: die US-Arbeitsmarktdaten verbunden mit der Frage, wie es mit den Zinsen weiter geht. Und vor allem die Entscheidung des Supreme Court über die Rechtmäßigkeit der Zölle, die Trump nach IEEPA verhängt hat. Wahrscheinlich ist, dass der Supreme Court die Zölle bestehen lässt, aber dem US-Präsident verbietet, neue Zölle durch IEEPA zu begründen. Im Iran hat das Regime heute Nacht ein Massaker an der Bevölkerung verübt - werden USA/Israel am Wochenende das Mullah-Regime attackieren?

    Hinweise aus Video:

    1. US-Arbeitsmarktdaten heute 14:30 Uhr – hoffnungsfrohe Signale

    2. Weltgrößter Chipfertiger TSMC übertrifft Umsatzprognosen

     

    Das Video "Iran-Massaker, Zölle, Zinsen: Wie reagiert das Trump-Imperium?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
