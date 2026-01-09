Heute ist ein extrem wichtiger Tag für das Trump-Imperium: Kommt eine Attacke auf den Iran - und was passiert mit Zöllen und Zinsen? Es stehen zwei Top-Ereignisse für Trump und die Märkte an: die US-Arbeitsmarktdaten verbunden mit der Frage, wie es mit den Zinsen weiter geht. Und vor allem die Entscheidung des Supreme Court über die Rechtmäßigkeit der Zölle, die Trump nach IEEPA verhängt hat. Wahrscheinlich ist, dass der Supreme Court die Zölle bestehen lässt, aber dem US-Präsident verbietet, neue Zölle durch IEEPA zu begründen. Im Iran hat das Regime heute Nacht ein Massaker an der Bevölkerung verübt - werden USA/Israel am Wochenende das Mullah-Regime attackieren?

Hinweise aus Video:

1. US-Arbeitsmarktdaten heute 14:30 Uhr – hoffnungsfrohe Signale

2. Weltgrößter Chipfertiger TSMC übertrifft Umsatzprognosen

Das Video "Iran-Massaker, Zölle, Zinsen: Wie reagiert das Trump-Imperium?" sehen Sie hier..