    Chinas E-Auto-Kampf

    Vom Autobauer zur KI-Macht? Xpengs riskanter Kurswechsel

    Xpeng will kein reiner Autobauer mehr sein. Der chinesische Hersteller setzt auf Roboter, Robotaxis und eigene Chips, um dem harten Preiswettbewerb zu entkommen.

    Chinas E-Auto-Kampf - Vom Autobauer zur KI-Macht? Xpengs riskanter Kurswechsel
    Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTO

    Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng richtet sich strategisch neu aus. Das Unternehmen will als Anbieter sogenannter physischer Künstlicher Intelligenz wahrgenommen werden und nicht mehr nur als Autohersteller. Xpeng bereitet Straßenversuche mit Robotaxis vor und plant, noch in diesem Jahr mit der Serienfertigung humanoider Roboter zu beginnen. Das sagte Unternehmensgründer und Vorstandschef He Xiaopeng bei einer Veranstaltung in Guangzhou.

    Physische Künstliche Intelligenz verbindet Software mit Hardware. Roboter und Fahrzeuge nutzen dabei ähnliche Sensoren und Systeme. Autohersteller entwickeln diese Technik bereits für Fabriken und Lagerhäuser.

    Eigene Chips sollen Vorteile bringen

    He Xiaopeng sieht in der Integration von Künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Xpeng setzt dabei auf den hauseigenen Turing-Chip und wolle "auf keinen Fall ein Automobilhersteller werden, der lediglich Hardware zu günstigen Preisen verkauft". He Xiaopeng ergänzte:

    "Wir wollen ein globales Technologieunternehmen werden, ein Unternehmen mit klarer Differenzierung."

    Xpeng zählt zu den meistverkauften chinesischen Elektroauto-Start-ups und arbeitet mit Volkswagen zusammen. Der Schritt ähnelt der Strategie von Tesla. Firmenchef Elon Musk treibt dort humanoide Roboter und Robotaxis voran, um vom weltweiten Boom der Künstlichen Intelligenz zu profitieren.

     

    Branchenweite Wende zur Künstlichen Intelligenz

    Das Interesse an physischer Künstlicher Intelligenz wächst. Der Chipkonzern Arm Holdings teilte Reuters in dieser Woche mit, dass er eine eigene Einheit für physische Künstliche Intelligenz aufgebaut hat, um im Robotikmarkt zu expandieren. Auch der chinesische Autobauer Li Auto änderte 2023 seine Ausrichtung. Gründer Li Xiang sagte damals, das Unternehmen investiere jährlich mehr als 6 Milliarden Yuan in Modelle, Rechenleistung und Infrastruktur. Das entspricht 737,913 Millionen Euro.

    Preiskrieg belastet die Margen

    Xpengs Neuausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund eines jahrelangen Preiswettbewerbs in China. Der weltweit größte Automarkt leidet unter sinkenden Margen. In Guangzhou stellte He Xiaopeng vier überarbeitete Fahrzeugmodelle vor. Er hob neue Softwarefunktionen hervor. Dazu zählen dreidimensionale Navigationssysteme, erweiterte Gefahrenwarnungen und Fortschritte beim autonomen Fahren.

    Das Unternehmen investiert stark in Personal und die Entwicklung für autonomes Fahren und humanoide Roboter. Die Serienproduktion der Roboter soll in der zweiten Hälfte von 2026 starten. Straßenversuche mit Robotaxis sollen "sehr bald" beginnen, sagte He.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


