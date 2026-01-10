Roboter-Wettrennen: Diese US-Konzerne wollen Chinas Firmen die Stirn bieten

Hier die letzten Neuigkeiten zu den drei genannten US-Herstellern von humanoiden Robotern:

Neben chinesischen Robotik-Unternehmen treiben auch US-Unternehmen die Entwicklung humanoider Roboter voran. Zu den führenden Akteuren zählen Tesla mit dem Roboter Optimus, Boston Dynamics sowie Agility Robotics, die vor allem industrielle und logistische Anwendungen adressieren. Zwar liegen US-Hersteller bei der Massenproduktion hinter China zurück, gelten aber als technologisch führend. Laut Citigroup könnte der Markt für humanoide Roboter bis 2050 auf 648 Millionen Einheiten anwachsen.

Tesla

Tesla entwickelt den humanoiden Roboter Optimus, einen allzweckigen Roboter, der repetitive, gefährliche oder langweilige Tätigkeiten übernehmen soll – sowohl in der Industrie als auch potenziell im Haushalt. Tesla nutzt seine Erfahrung in Massenfertigung, KI-Software und Sensorik, um Optimus langfristig skalierbar und kosteneffizient zu machen. Der humanoide Roboter Optimus hat Potenzial für hohe Stückzahlen und breite Einsatzfelder.

Boston Dynamics

Boston Dynamics zählt zu den ikonischsten Robotik-Pionieren der Welt und entwickelt den humanoiden Roboter Atlas, der dank fortgeschrittener Beweglichkeit, Balance und KI-Integration Aufgaben durchführen kann, die für herkömmliche Roboter schwer sind. Die neueste Version soll bis 2028 bei Hyundai-Fabriken in den USA eingesetzt werden und kann komplexere Arbeitsabläufe übernehmen.

Agility Robotics

Agility Robotics aus Oregon hat mit Digit einen humanoiden Roboter entwickelt, der sich besonders gut für Logistik- und Materialtransport-Aufgaben eignet. Statt nur theoretische Forschung zu betreiben, liegt hier der Fokus auf praxisnaher Automatisierung in realen Geschäftsprozessen, zum Beispiel in Lagerhäusern und Lieferketten. Er hat einen Fokus auf konkrete Geschäfts-Use-Cases.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!