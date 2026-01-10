Gewinner der Börsengeschichte
Nicht Nvidia, nicht Alphabet: Das sind die US-Performance-Gewinner 2025
Diese Aktien explodierten 2025: Während Nvidia und Alphabet stark liefen, lagen die größten Gewinner ganz woanders. Ein Blick auf die Top 10 im Russell 1000 – und warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten.
Das Jahr 2025 war ein starkes Jahr für Anleger. Der US-Aktienmarkt legte deutlich zu: Der S&P 500 erzielte ein Plus von 16 Prozent und verzeichnete damit bereits das dritte Jahr in Folge zweistellige Gewinne. Selbst große Tech-Unternehmen konnten überzeugen: Nvidia gewann fast 40 Prozent, die Google-Mutter Alphabet sogar rund 65 Prozent.
Trotz dieser starken Performance schafften es beide nicht in die Top 10 der besten Aktien des Jahres. Die größten Kursraketen kamen nämlich aus ganz anderen Ecken des Marktes.
Ein Blick auf den Russell 1000, der rund 1.000 US-notierte Unternehmen von Small- bis Large Cap umfasst, zeigt: Die höchsten Gewinne erzielten vor allem spezialisierte Nischenanbieter. Erst auf Rang 6 taucht mit Robinhood Markets ein breiter bekanntes Unternehmen auf.
|Die 10 bestperformenden Aktien im Russell 1000 im Jahr 2025
|Rang
|Unternehmen
|Ticker
|Performance 2025
|1
|Lumentum Holdings
|LITE
|+339 Prozent
|2
|AngloGold Ashanti
|AU
|+270 Prozent
|3
|AST SpaceMobile
|ASTS
|+244 Prozent
|4
|Micron Technology
|MU
|+239 Prozent
|5
|MP Materials
|MP
|+224 Prozent
|6
|Robinhood Markets
|HOOD
|+204 Prozent
|7
|Western Digital
|WDC
|+189 Prozent
|8
|Ciena
|CIEN
|+176 Prozent
|9
|Rocket Lab
|RKLB
|+174 Prozent
|10
|Warner Bros. Discovery
|WBD
|+173 Prozent
Quellen: CNBC; FactSet
An der Spitze steht Lumentum Holdings, ein Anbieter hochspezialisierter optischer Komponenten, die unter anderem in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Anleger setzen 2025 massiv darauf, dass der anhaltende Boom rund um KI die Nachfrage weiter antreibt – der Kurs stieg um 339 Prozent.
Doch sind solche Überflieger automatisch gute Kaufkandidaten für das neue Jahr? Eher nicht, warnt Jeff Ptak von Morningstar Research Services im Gespräch mit CNBC. Die extremen Gewinner eines Jahres hätten zwar eine enorme Anziehungskraft, seien aber häufig bereits sehr ambitioniert bewertet. Oft hätten sich die Kurse entweder von einer vorherigen Krise erholt oder seien durch übermäßigen Anlegeroptimismus nach oben getrieben worden.
Auch Sam Stovall von CFRA rät zur Vorsicht. Entscheidend sei nicht die vergangene Kursentwicklung, sondern die fundamentale Qualität eines Unternehmens, zum Beispiel Gewinne, Margen und Cashflows. Einzelaktien sollten zudem nur einen begrenzten Teil eines breit diversifizierten Portfolios ausmachen.
Interessant ist jedoch ein historischer Befund: Anleger, die bereits starke Gewinner im Depot haben, sind oft besser beraten, diese nicht vorschnell zu verkaufen. Seit 1990 haben die drei bestperformenden Sektoren eines Jahres den S&P 500 im Folgejahr im Schnitt um rund 3 Prozentpunkte übertroffen – und das in etwa 70 Prozent der Fälle. Gewinne laufen zu lassen, statt ihnen hinterherzujagen, bleibt somit eine der wichtigsten Regeln an der Börse.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion