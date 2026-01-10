    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Gewinner der Börsengeschichte

    3957 Aufrufe 3957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Nvidia, nicht Alphabet: Das sind die US-Performance-Gewinner 2025

    Diese Aktien explodierten 2025: Während Nvidia und Alphabet stark liefen, lagen die größten Gewinner ganz woanders. Ein Blick auf die Top 10 im Russell 1000 – und warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten.

    Gewinner der Börsengeschichte - Nicht Nvidia, nicht Alphabet: Das sind die US-Performance-Gewinner 2025
    Foto: Sergey Nivens - Shotshop

    Das Jahr 2025 war ein starkes Jahr für Anleger. Der US-Aktienmarkt legte deutlich zu: Der S&P 500 erzielte ein Plus von 16 Prozent und verzeichnete damit bereits das dritte Jahr in Folge zweistellige Gewinne. Selbst große Tech-Unternehmen konnten überzeugen: Nvidia gewann fast 40 Prozent, die Google-Mutter Alphabet sogar rund 65 Prozent.

    Trotz dieser starken Performance schafften es beide nicht in die Top 10 der besten Aktien des Jahres. Die größten Kursraketen kamen nämlich aus ganz anderen Ecken des Marktes.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.514,10€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.416,18€
    Basispreis
    4,78
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Blick auf den Russell 1000, der rund 1.000 US-notierte Unternehmen von Small- bis Large Cap umfasst, zeigt: Die höchsten Gewinne erzielten vor allem spezialisierte Nischenanbieter. Erst auf Rang 6 taucht mit Robinhood Markets ein breiter bekanntes Unternehmen auf.

    Die 10 bestperformenden Aktien im Russell 1000 im Jahr 2025
    Rang Unternehmen Ticker Performance 2025
    1 Lumentum Holdings LITE +339 Prozent
    2 AngloGold Ashanti AU +270 Prozent
    3 AST SpaceMobile ASTS +244 Prozent
    4 Micron Technology MU +239 Prozent
    5 MP Materials MP +224 Prozent
    6 Robinhood Markets HOOD +204 Prozent
    7 Western Digital WDC +189 Prozent
    8 Ciena CIEN +176 Prozent
    9 Rocket Lab RKLB +174 Prozent
    10 Warner Bros. Discovery WBD +173 Prozent

    Quellen: CNBC; FactSet

    An der Spitze steht Lumentum Holdings, ein Anbieter hochspezialisierter optischer Komponenten, die unter anderem in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Anleger setzen 2025 massiv darauf, dass der anhaltende Boom rund um KI die Nachfrage weiter antreibt – der Kurs stieg um 339 Prozent.

    Doch sind solche Überflieger automatisch gute Kaufkandidaten für das neue Jahr? Eher nicht, warnt Jeff Ptak von Morningstar Research Services im Gespräch mit CNBC. Die extremen Gewinner eines Jahres hätten zwar eine enorme Anziehungskraft, seien aber häufig bereits sehr ambitioniert bewertet. Oft hätten sich die Kurse entweder von einer vorherigen Krise erholt oder seien durch übermäßigen Anlegeroptimismus nach oben getrieben worden.

    Auch Sam Stovall von CFRA rät zur Vorsicht. Entscheidend sei nicht die vergangene Kursentwicklung, sondern die fundamentale Qualität eines Unternehmens, zum Beispiel Gewinne, Margen und Cashflows. Einzelaktien sollten zudem nur einen begrenzten Teil eines breit diversifizierten Portfolios ausmachen.

    Interessant ist jedoch ein historischer Befund: Anleger, die bereits starke Gewinner im Depot haben, sind oft besser beraten, diese nicht vorschnell zu verkaufen. Seit 1990 haben die drei bestperformenden Sektoren eines Jahres den S&P 500 im Folgejahr im Schnitt um rund 3 Prozentpunkte übertroffen – und das in etwa 70 Prozent der Fälle. Gewinne laufen zu lassen, statt ihnen hinterherzujagen, bleibt somit eine der wichtigsten Regeln an der Börse.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte Nicht Nvidia, nicht Alphabet: Das sind die US-Performance-Gewinner 2025 Diese Aktien explodierten 2025: Während Nvidia und Alphabet stark liefen, lagen die größten Gewinner ganz woanders. Ein Blick auf die Top 10 im Russell 1000 – und warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     