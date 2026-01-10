Nicht Nvidia, nicht Alphabet: Das sind die US-Performance-Gewinner 2025

Trotz dieser starken Performance schafften es beide nicht in die Top 10 der besten Aktien des Jahres. Die größten Kursraketen kamen nämlich aus ganz anderen Ecken des Marktes.

Das Jahr 2025 war ein starkes Jahr für Anleger. Der US-Aktienmarkt legte deutlich zu: Der S&P 500 erzielte ein Plus von 16 Prozent und verzeichnete damit bereits das dritte Jahr in Folge zweistellige Gewinne. Selbst große Tech-Unternehmen konnten überzeugen: Nvidia gewann fast 40 Prozent, die Google-Mutter Alphabet sogar rund 65 Prozent.

Ein Blick auf den Russell 1000, der rund 1.000 US-notierte Unternehmen von Small- bis Large Cap umfasst, zeigt: Die höchsten Gewinne erzielten vor allem spezialisierte Nischenanbieter. Erst auf Rang 6 taucht mit Robinhood Markets ein breiter bekanntes Unternehmen auf.

An der Spitze steht Lumentum Holdings, ein Anbieter hochspezialisierter optischer Komponenten, die unter anderem in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Anleger setzen 2025 massiv darauf, dass der anhaltende Boom rund um KI die Nachfrage weiter antreibt – der Kurs stieg um 339 Prozent.

Doch sind solche Überflieger automatisch gute Kaufkandidaten für das neue Jahr? Eher nicht, warnt Jeff Ptak von Morningstar Research Services im Gespräch mit CNBC. Die extremen Gewinner eines Jahres hätten zwar eine enorme Anziehungskraft, seien aber häufig bereits sehr ambitioniert bewertet. Oft hätten sich die Kurse entweder von einer vorherigen Krise erholt oder seien durch übermäßigen Anlegeroptimismus nach oben getrieben worden.

Auch Sam Stovall von CFRA rät zur Vorsicht. Entscheidend sei nicht die vergangene Kursentwicklung, sondern die fundamentale Qualität eines Unternehmens, zum Beispiel Gewinne, Margen und Cashflows. Einzelaktien sollten zudem nur einen begrenzten Teil eines breit diversifizierten Portfolios ausmachen.

Interessant ist jedoch ein historischer Befund: Anleger, die bereits starke Gewinner im Depot haben, sind oft besser beraten, diese nicht vorschnell zu verkaufen. Seit 1990 haben die drei bestperformenden Sektoren eines Jahres den S&P 500 im Folgejahr im Schnitt um rund 3 Prozentpunkte übertroffen – und das in etwa 70 Prozent der Fälle. Gewinne laufen zu lassen, statt ihnen hinterherzujagen, bleibt somit eine der wichtigsten Regeln an der Börse.

