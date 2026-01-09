AKTIE IM FOKUS
Teamviewer erholt nach Umsatzzahlen - Langfristig am Boden
- Teamviewer-Aktien steigen um 6,3% auf 6,10 Euro.
- Umsatz-Eckdaten 2025 geben Anlegern Zuversicht.
- Analysten bewerten Aktien weiterhin als attraktiv.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Teamviewer haben am Freitag aktuelle Geschäftszahlen des Softwarekonzerns honoriert. Am Vormittag stiegen die Papiere nach Umsatz-Eckdaten für 2025 um 6,3 Prozent auf 6,10 Euro. Mit diesem Zuwachs sicherten sie sich den ersten Platz im nur wenig veränderten MDax der mittelgroßen Börsenwerte.
Seit dem abermaligen Kursabsturz im Oktober, als Teamviewer die Wachstumsziele senken musste und die Aktien in der Folge im November bei 5,38 Euro ein Rekordtief markierten, versucht sich der Kurs zu stabilisieren. Über die Marke von 6 Euro kamen die Papiere dabei nur selten hinaus. Anleger von Teamviewer hatten im Jahr 2025 keinen Grund zur Freude: Die Aktien waren im MDax der drittschwächste Wert mit einem Verlust von fast 37 Prozent.
Am Freitag teilte das Unternehmen mit, 2025 das Umsatzziel erreicht zu haben. Dies gab Anlegern offenbar etwas Zuversicht. Ein Händler wertete es leicht positiv, dass die Eckdaten keine größeren Enttäuschungen mehr enthielten. Die Prognose für die bereinigte operative Marge von rund 44 Prozent für 2025 blieb unverändert.
Die kanadische Bank RBC hält die Teamviewer-Aktien unter Berücksichtigung einer günstigen Produkt-Positionierung, der Robustheit des Abo-Modells und der Aussichten für den Cashflow weiter für attraktiv bewertet. Bei einem Kursziel von 16 Euro ist Analystin Wassachon Udomsilpa ausgesprochen optimistisch.
Positiv kam am Markt laut Börsianern auch an, dass das Schlussquartal des vor rund einem Jahr übernommenen Unternehmens 1E erstmalig positiv war. Die Teamviewer-Führung wollte mit 1E das eigene Angebot rund um Fernwartung und vernetzte Geräte abrunden, da 1E Software zur automatischen Erkennung und Behebung von IT-Problemen der Anwender anbietet.
Allerdings lief es bei 1E, das den überwiegenden Teil der Geschäfte in den USA macht, dann erst einmal schlechter als erhofft. Neben der Ausgabenzurückhaltung von US-Behörden spielten dabei auch Abgänge von 1E-Kunden eine Rolle, die etwas umfangreicher gewesen seien als ursprünglich einkalkuliert, hatte Teamviewer-Chef Oliver Steil im Jahresverlauf erklärt.
Auch das hatte die Aktien 2025 belastet, die zu 26,25 Euro je Papier im Herbst 2019 an die Börse gebracht worden waren. Dank der Sonderkonjunktur in der Corona-Pandemie folgte ein Rekordhoch Mitte 2020 bei fast 55 Euro. Dann aber flaute die Nachfrage nach den Aktien zusehends ab. Zusätzlich sorgten die Folgen eines kostspieligen Sponsorenvertrags mit Manchester United anschließend für eine Talfahrt./ajx/tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 32.085 auf Ariva Indikation (09. Januar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -2,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,66 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,06 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +63,13 %/+30,51 % bedeutet.
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Wobei man dann wirklich alles rausrechnen müsste, also auch die Aktienvergütungen, die cashwirksam sind und eigentlich immer anfallen.
So, ich habe mir die wenigen verfügbaren Daten nun in Ruhe angeschaut.
Meine übergeordnete Erwartungshaltung war klar: Die Prognose muss getroffen werden.
Die letzte Anpassung erfolgte Ende Oktober – vor diesem Hintergrund sollten in den letzten beiden Monaten des Jahres, gerade aufgrund des Abo-Geschäftsmodells, keine größeren Überraschungen für 2025 mehr möglich sein.
Mit Blick auf die Zahlen (jeweils pro forma und währungsbereinigt):
_ Umsatz leicht über dem unteren Ende der Prognose – erwartungsgemäß getroffen
_ ARR ebenfalls leicht über dem unteren Ende der Prognose – ebenfalls getroffen
_ 1E erneut mit „sequenziellem“ Wachstum. Sequenziell bedeutet für mich, dass Q4 über Q3 liegen muss (Q3: 15,4 Mio. €) – das scheint der Fall zu sein, der Trend zeigt nach oben
_ Marge weiterhin auf einem sehr starken Niveau
Bei den 10-Mio.-€-Deals bin ich mir allerdings nicht sicher, ob diese dem 1E-Bereich zuzuordnen sind – was ich sehr begrüßen würde – oder eher dem klassischen Enterprise-Geschäft.
Naja, ob das einfache Erreichen der Quartalsziele für den Kurs überhaupt was bringt ,muss man sehen. In der Vergangenheit waren die Umsätze und Gewinne ja nicht schlecht. Was hatte aber der Aktionär bisher davon. Wenn man 2019 bei der Zeichnung zu 26,25 € dabei war ,hat man fast nur noch 20% davon übrig. (Dividenden NULL €). Der MSCI World hat sich in der gleichen Zeit mehr als verdoppelt. Was bringen dem Aktionär also gute Zahlen des Konzerns, wenn für ihn selbst nur eine gratis Bockwurst in der HV übrig bleibt. Das Vertrauen in Ollis Führungsqualitäten ist einfach weg .