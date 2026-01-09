    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Weiteren Angriff auf Venezuela abgesagt

    Foto: Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Aussage einen weiteren Angriff auf Venezuela abgesagt.

    Die USA und Venezuela arbeiteten gut zusammen, insbesondere im Hinblick auf den Wiederaufbau der Öl- und Gasinfrastruktur, sagte Trump am Freitag. Aufgrund dieser Kooperation habe er die zuvor erwartete zweite Angriffswelle abgesagt, da sie vermutlich nicht mehr "notwendig" sei. Dennoch blieben alle Schiffe aus "Sicherheitsgründen" vor Ort.

    Trump kündigte an, dass mindestens 100 Milliarden Dollar von großen Ölkonzernen investiert würden. Er plane, sich noch am Freitag mit Vertretern dieser Unternehmen im Weißen Haus zu treffen. Als weiteres Zeichen der "Kooperation" wertete der US-Präsident die Freilassung etlicher politischer Gefangener in Venezuela.


