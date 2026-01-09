GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er bei den Autohero-Absätzen mit einer Anzahl über dem Konsens und den Zielsetzungen rechnet. Er betonte, die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien vielversprechend./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was eine Steigerung von +30,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer