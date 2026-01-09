GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er bei den Autohero-Absätzen mit einer Anzahl über dem Konsens und den Zielsetzungen rechnet. Er betonte, die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien vielversprechend./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 30,20EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
