KI-Revolution bei Allianz: Mega-Partnerschaft mit KI-Perle Anthropic

Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft angekündigt, um die Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) bei Allianz zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei transformative Projekte innerhalb der Allianz Gruppe. Diese Projekte sollen die Mitarbeiter von Allianz unterstützen, die Abläufe beschleunigen und gleichzeitig neue Maßstäbe für Genauigkeit setzen. Die Partnerschaft fokussiert sich auf drei Kernbereiche der Zusammenarbeit, wobei erste Projekte bereits angelaufen sind: "Mitarbeiter stärken" und "Code mithilfe von KI neu gestalten".

Mit grundlegenden Modellen, die speziell auf die besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche zugeschnitten sind, unterstützt Anthropic Allianz bei der Transformation ihrer Geschäftsprozesse mithilfe von KI. Um den erfolgreichen Einsatz von KI bei Allianz voranzutreiben, investiert das Unternehmen in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben seien KI-Kompetenzen für jeden einzelnen Allianz-Mitarbeiter unerlässlich. Mit einer Vielzahl globaler Lernprogramme will Allianz alle Mitarbeiter auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorbereiten.

Die Allianz-Aktie ist am Freitag (11:30 MEZ) 1,98 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 381,90 Euro. Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt für den Chatbot Claude, bereitet sich einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auf einen der größten Börsengänge in der Geschichte der Technologiebranche vor. Demnach führt das Start-up bereits erste Gespräche über ein IPO im kommenden Jahr – ein Schritt, der den Wettlauf mit Rivalen wie OpenAI deutlich verschärfen würde.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

