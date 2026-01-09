    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Allianz setzt auf KI-Turbo

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Revolution bei Allianz: Mega-Partnerschaft mit KI-Perle Anthropic

    Allianz kooperiert mit Anthropic, um KI im Konzern voranzutreiben. Der Fokus soll auf Mitarbeiter-Tools und Software liegen. Die Allianz-Aktie gibt leicht nach, während Anthropic einen Börsengang angekündigt hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz kooperiert mit Anthropic für KI-Entwicklung.
    • Fokus auf Mitarbeiter-Tools und Software-Projekte.
    • Aktienkurs der Allianz fällt um 1,98 Prozent.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Allianz setzt auf KI-Turbo - KI-Revolution bei Allianz: Mega-Partnerschaft mit KI-Perle Anthropic
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft angekündigt, um die Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) bei Allianz zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei transformative Projekte innerhalb der Allianz Gruppe. Diese Projekte sollen die Mitarbeiter von Allianz unterstützen, die Abläufe beschleunigen und gleichzeitig neue Maßstäbe für Genauigkeit setzen. Die Partnerschaft fokussiert sich auf drei Kernbereiche der Zusammenarbeit, wobei erste Projekte bereits angelaufen sind: "Mitarbeiter stärken" und "Code mithilfe von KI neu gestalten".

    Mit grundlegenden Modellen, die speziell auf die besonderen Anforderungen der Versicherungsbranche zugeschnitten sind, unterstützt Anthropic Allianz bei der Transformation ihrer Geschäftsprozesse mithilfe von KI. Um den erfolgreichen Einsatz von KI bei Allianz voranzutreiben, investiert das Unternehmen in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben seien KI-Kompetenzen für jeden einzelnen Allianz-Mitarbeiter unerlässlich. Mit einer Vielzahl globaler Lernprogramme will Allianz alle Mitarbeiter auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorbereiten.

    Allianz

    -1,80 %
    -0,31 %
    +5,40 %
    +5,08 %
    +29,41 %
    +83,26 %
    +91,75 %
    +159,26 %
    +589,64 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    Die Allianz-Aktie ist am Freitag (11:30 MEZ) 1,98 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 381,90 Euro. Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt für den Chatbot Claude, bereitet sich einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auf einen der größten Börsengänge in der Geschichte der Technologiebranche vor. Demnach führt das Start-up bereits erste Gespräche über ein IPO im kommenden Jahr – ein Schritt, der den Wettlauf mit Rivalen wie OpenAI deutlich verschärfen würde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 382,4EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Allianz setzt auf KI-Turbo KI-Revolution bei Allianz: Mega-Partnerschaft mit KI-Perle Anthropic Allianz kooperiert mit Anthropic, um KI im Konzern voranzutreiben. Der Fokus soll auf Mitarbeiter-Tools und Software liegen. Die Allianz-Aktie gibt leicht nach, während Anthropic vor kurzem einen Börsengang angekündigt hat.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     