David Wehner (FGTC Investment): Wer die Wall of Fear hochklettert, braucht ein Sicherungsnetz!

09.01.2026 -

Zum Jahresende zeigen sich alle Anlagemärkte positiv, ja geradezu enthusiastisch. Dabei ist die Stimmung unter Investoren aktuell eher zurückhaltend. Es fehlt den Börsen an Marktbreite und in der Realwirtschaft an positiven Aussichten bei Wachstum und Konjunktur. Dass die Märkte trotz großer Zukunftssorgen steigen, ist nicht untypisch. So eine „ungeliebte Rally“ kann die Märkte noch länger steigen lassen.



2025 ist als überdurchschnittlich gutes Börsenjahr in den Statistiken eingegangen: Dax plus 23 Prozent, EuroStoxx plus 20 Prozent, S&P500 plus 17 Prozent Dow Jones plus 14 Prozent, Nasdaq plus 20 Prozent und Japans Nikkei sogar plus 26 Prozent. Den Zahlen nach ist es das dritte gute Börsenjahr in Folge. Dennoch sind viele Investoren unzufrieden. Nach dem Kurseinbruch im April 2025 hatten viele von ihnen mit einem schlechten Jahr für Aktien gerechnet. Dass die Aktienindizes dennoch immer weiter kletterten, machte den Kursanstieg zu einer „ungeliebten Rally“. Etliche Akteure hatten den Einstieg verpasst und mussten den Rest des Jahres den Gewinnen hinterherlaufen.

