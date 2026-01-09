Tilray mit Umsatz-High: Ist das endlich die Trendwende für die Aktie?

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Der Cannabis- und Konsumgüterkonzern Tilray Brands beschleunigt seine internationale Expansion – und nimmt dabei vor allem den lukrativen Markt für medizinisches Cannabis ins Visier. Die Aktie geht am Freitag steil!

    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Ausschlaggebend war ein Rekordumsatz: Mit Erlösen von 217,5 Millionen US-Dollar übertraf der Cannabis- und Konsumgüterkonzern sowohl den eigenen Vorjahreswert als auch die Markterwartung von rund 210 Millionen US-Dollar. Unterm Strich meldete Tilray zwar weiterhin rote Zahlen, der Verlust je Aktie von 0,02 US-Dollar entsprach jedoch exakt den Analystenschätzungen. Damit rückte für Investoren vor allem die operative Entwicklung in den Fokus.

    Konzernchef Irwin Simon sprach von einem Rekordquartal trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich, der operative Cashflow fiel positiv aus und die Bilanz wurde weiter gestärkt. Dank Schuldenabbau weist Tilray inzwischen eine Netto-Cash-Position von knapp 30 Millionen US-Dollar aus.

    Die Cannabis-Aktie stieg am Freitag vorbörslich um rund 12 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten steht allerdings immer noch ein Minus von 33 Prozent. Doch Anleger hoffen offenbar auf eine Trendwende in 2026.

    ISIN:US88688T2096WKN:A41VMJ

    Besonders dynamisch entwickelte sich das internationale Cannabisgeschäft. Die Erlöse außerhalb Kanadas stiegen im Jahresvergleich um 36 Prozent, sequenziell sogar um 51 Prozent. Wachstumstreiber sind vor allem Europa und der medizinische Bereich. Im Fokus stehen dabei Deutschland, Großbritannien und Polen, wo Tilray seine Vertriebs- und Produktionsstrukturen gezielt ausbaut. Das Medizinalgeschäft gilt als margenstark und strategisch zentral für die kommenden Jahre.

    Für zusätzlichen Fantasie sorgt die politische Entwicklung in den USA. Die Entscheidung von Präsident Donald Trump aus dem Dezember, Cannabis auf Bundesebene neu einzustufen, könnte der Branche langfristig Rückenwind geben. Tilray sieht sich darauf gut vorbereitet.

    Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigte das Management die Prognose für das bereinigte EBITDA von 62 bis 72 Millionen US-Dollar. Trotz regulatorischer Risiken und Preisdrucks in einzelnen Märkten zeigt sich die Unternehmensführung zuversichtlich: Die Kombination aus internationalem Medizinalwachstum, Kostendisziplin und solider Liquidität soll Tilray stabil durch die nächste Phase des globalen Cannabis-Marktes führen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



