wO User zur Silber-Rallye: "Das ist größer als Venezuela!"

In der ersten Woche des Jahres 2026 war wenig überraschend erneut Silber der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. Der Rohstoff erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rallye und stellt dabei andere „Klassiker“ auf diesem Gebiet wie Gold, Platin oder Palladium in den Schatten. So legte der Silberpreis in den letzten drei Monaten um knapp 60% zu, während es bei Gold „nur“ gut 10% waren (Platin: 41%, Palladium: 31%).

In der Diskussion zum Thema Silber wurden seit Montag über 600 Postings verfasst und der Preis für eine Unze Feinsilber rangiert derzeit knapp unter der 80 USD Marke (09. Januar, 12:00 Uhr).

Die Community diskutiert weiter über die Hintergründe der Rallye und mögliche Zukunftsszenarien. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Silberrallye:

Franz1893: "Dieser starke Anstieg überrascht mich schon etwas. Scheint wohl doch keine Papierblase zu sein die platzt, na sowas aber auch. Der Preis schreit förmlich nach " ich will höher." "

Baerenjeger: "Die Tage über Weihnachten und den Jahreswechsel haben die Instis, die US-Banken und die COMEX, LBMA etc. ja ziemlich offensichtlich versucht, den enormen Preisanstieg zu bremsen (Erhöhungen der Cash-Settlements u.a.). Das hat zu erwartbaren Preisrücksetzern geführt. Aber es ist zuletzt reiner Aktionismus der die Grundtendenz der physischen Knappheit nicht verändert.

Dann wurde sehr deutlich gesagt, dass es erst in der Woche ab 5. Januar zum Schwur kommen wird, wenn die Händler wieder an den Desks sitzen…

Und nun, da die physische Knappheit nicht beseitigt ist wird der Hardware-Preis wieder steigen. Es wird jedoch weiterhin versucht werden, den Anstieg zu bremsen was zu einer anhaltend hohen Volatilität führt.

Nicht vergessen werden darf, wie klein der Silbermarkt im Verhältnis zu anderen Assets ist. Ein nur geringer Anstieg des Exposures großer Marktteilnehmer in Silber in Kombination mit den überall zu beobachtenden Bemühungen, Silber als strategischen Rohstoff zu erklären (verbunden mit Exportbeschränkungen) und dem nicht zu erhöhenden Produktion der Minen wird den Preis m.E. bald über 100 Dollar steigen lassen. Ziel 170 Dollar bzw. ein Gold-Silber-Ratio von 30! Erst dann werden die Minen mit Forward-Verkäufen den Hype zerstören."

darauf sbl: "Ratio 30 wäre toll, gerne auch noch tiefer. Aber kannst du bitte erklären, wie Futures den Hype anschließend zerstören können? Wenn Silber tatsächlich physisch so knapp wird, dass es am Spotmarkt auf 170 steigt, werden Termingeschäfte doch auf dieser Basis gemacht und nicht plötzlich nur für die Hälfte oder noch weniger. Sollte das möglich sein, wäre die Knappheit ja doch nur künstlich herbeigeführt und rein spekulativ und nicht fundamental begründet. Das wäre dann die klassische Blase, vor der nicht wenige schon bei 50 gewarnt haben. Weshalb sollte es bei 170 so weit sein? Was ist dann anders als bei 50, 100 oder 300?"

Dicker69: Das ist größer als Venezuela! Weniger als 24 Stunden nach der Eskalation des US-Militärdrucks in Venezuela geschah etwas weitaus Aussagekräftigeres: Die Infrastruktur war bereits vorhanden.

Die Vereinigten Staaten haben stillschweigend einen strategischen Silberschmelzvertrag abgeschlossen, der die Verarbeitung lateinamerikanischer Edelmetalle im Wert von bis zu einer Billion Dollar, einschließlich venezolanischer Lieferungen, vorsieht.

Das muss man sich mal vorstellen!

Eine hochmoderne Anlage im Wert von 8 Milliarden Dollar, die gemeinsam von Wall-Street-Investoren und dem US-Verteidigungsministerium finanziert wird, bildet nun das Zentrum der Lieferkette.

Hier geht es nicht um eine Invasion. Hier geht es um Kontrolle, Sicherheit und Preisfindung.

• Physikalische Metalle bewegen sich aus instabilen Regionen

• Die Raffinerie wurde wieder unter US-Aufsicht gestellt

• Der Einfluss der Papiermärkte schwindet

• Strategische Metalle für Energie, Verteidigung und KI gesichert

Wenn Regierungen erst bauen und später erklären, ist das keine Spekulation, sondern Vorbereitung.

Silber wird nicht gehypt. Es wird positioniert. Wisse, was du in der Hand hältst."

Fondsrecovery: "Es sind doch nur ganz wenige aufgewacht bisher. Wehe wenn die Masse von der Silbersituation Wind bekommt. Wieso sollte eine Unze Gold fast 4.000 Euro wert sein und die gleiche Menge Silber nur 75 Euro? Zumal Silber auch extrem nachgefragt wird von der Industrie. Die Diskrepanz schreit förmlich nach einer Preisanpassung. (So wie es die letzten Jahrzehnte eigentlich schon kommen hätte sollen) Gold wird nicht runterkommen, also wird Silber jetzt in richtige Preisregionen ziehen. Deshalb sehe ich auch charttechnisch keine Fahnenstange wie bei einer Aktie die jeden Tag bepreist werden konnte, egal ob rauf oder runter. Silber wurde nachweislich Jahrzehnte unterdrückt und springt jetzt wie eine Feder die man schnell loslässt nach oben. Je länger und fester man gedrückt hat, umso schneller korrigiert jetzt der Preis nach oben."

wObiker: "Der Silbermarkt ist einfach zum Kollaps zu bringen, indem jeder, der Papiersilber mit Lieferoption hält, die Lieferoption ausübt. Dann steigt Silber locker auf 150 an einem Tag."

Dicker69: "Der Monatschart deutet für mich darauf hin, dass das nächste wichtige Kursziel nach oben bei etwa 124–130 liegt. Ich gehe davon aus, dass SILBER zunächst zwischen dem aktuellen Hoch und etwa 95 korrigieren wird, bevor es weiter steigt. Ähnlich sehe ich 5200–5300 als nächstes wichtiges Kursziel für GOLD , wobei zuvor eine deutliche Korrektur zwischen dem aktuellen Hoch und 4700 erwartet wird."

Dschingis_Khan: "Das ist ja eine schöne Entwicklung bei Silber, toll. Wir haben ausgeharrt und können nun profitieren. Trotzdem habe ich eine Frage an Euch, welches mich schon länger irritiert:

Vor gar nicht allzu langer Zeit hiess es überall, wenn Silber über 50 ausbricht, dann wird es problematisch für die Banken und die Finanzwelt hat ein riesiges Problem. Als die 50 kamen gab es danach etliche weitere Grenzkurse, wie 60, 65 oder 70 nach oben, welche genau dasselbe aussagten.

Jetzt stehen wir bei 79 Dollar. Von den Banken selber hört man nichts. Wie kann das sein? Ich meine, die Banken sind ja nicht blöd und leben nicht auf dem Mond. Die wissen, wie es um Silber steht und haben garantiert Ihre Massnahmen gezogen. Da hört man ja viel von JP Morgan. Aber was genau gemacht wurde oder wird scheint mir unklar. Wenn man die letzten COT Daten anschaut, dann haben sich Shorts abgebaut. Es besteht gemäss Cot Daten keine Gefahr für deinen Zusammenbrauch des Kurses. Den KI gesteuerten Beiträgen von Youtube glaube ich kein Wort.

Was ist der wirkliche Stand der Dinge in Bezug auf die involvierten Grossbanken mit Silber?"

darauf Startrader01: "Es gibt ganz offensichtlich Stress im Bankensystem da es im sogenannten Repo Markt kein Vertrauen mehr unter den Banken untereinander gibt, kurzum leihen sie sich nicht mehr untereinander Geld aus und greifen auf die kurzfristige "Notfall" Zwischenfinanzierung der Zentralbank zurück. Und dessen Limit wurde kürzlich erst auf 500 MILLIARDEN! erhöht.

Aber das sind eben so Daten die bekommt Otto-Normalverbraucher nicht vermittelt, könnte ja auf die Idee kommen der Bank zu misstrauen und sein Koto zu leeren bzw seine Schließfächer."

Dietlinde38: "Langsam glaube ich, dass wir tatsächlich in einigen Wochen die 100 USD sehen werden. DYOR hat hier mal vor einigen Tagen einen Chart eingestellt. Der passt zu rund 100 % zum aktuellen Geschehen. Sollten die 81 durchbrochen werden und es keinen Rücksetzer mehr geben, würde der Wert weiter an Fahrt aufnehmen. Deshalb wird der morgige Tag sehr wichtig und die kommende Nacht. Sofern die Asiaten nicht abverkaufen und sich der Wert bei ca. 80 halten kann, kommt es morgen auf die Amis an. Wenn die morgen nicht die Nerven verlieren, dann sehe ich den Kurs am Ende der Woche bei rund 83 USD.

Bitte mir jetzt nicht wieder damit kommen, dass Charts bei Silber und anderen Rohstoffen keine Rolle spielen. Tun sie sehr wohl, wie man immer wieder beobachten kann!"

Franz1893: "Entweder kommt jetzt noch irgendein Notfall Knopf oder die Banken haben tatsächlich kapituliert. Wenn wir die 85 sehen, dann geht's ganz zügig Richtung 90."

Laternenfisch: "Kennt jemand eine belastbare Quelle, die eine Aussage darüber macht, wie hoch die aktuell handelsfähigen physikalisch zur Verfügung stehenden Lagerbestände weltweit sind?

Was sich gut recherchieren lässt:

1. seit fünf Jahren haben wir ein Defizit

2. kumuliert entspricht dieses einer Jahresproduktion

3. auch für die nächsten 1-2 Jahre ist mit einem Defizit zu rechnen, sofern die Weltwirtschaft nicht einbricht."

darauf Rohstoffjoker: "Deine Frage ist natürlich sehr interessant aber da es mittlerweile ein sehr strategischer Rohstoff ist, werden wir hier nie wirklich eine Relevante Zahl finden denk ich. Was einiges aussagt, sind die Lagerbestände der Börsen Weltweit und das Produktionsvolumen der Minen pro Jahr. Da der Wunsch nach Auslieferung immer größer wird, gestern wurde eine tolle Grafik diesbezgl reingestellt. Bezgl Verfügbarkeit kann ich nur sagen das JEDEN Tag bei unseren Silber Goldverkäufer, eine Schlange von 30-50 Menschen steht, mit einer Wartezeit von 2,5 Std!"

darauf justintime_it: "Woran macht ihr das fest, dass es ein Defizit gibt?

Gerne höre ich mir Gegen-Argumente zu jedem einzelnen unten aufgeführten Argument an,

wenn es diese denn gibt.

Silber wird schon noch steigen, aber das ist vermutlich der allgemeinen Geldentwertung und dem schwachen Dollar geschuldet. Also eigentlich nur ein Ausgleich der vorgenannten Faktoren.

Und weil es natürlich noch Aufholpotenzial zum Gold hat. Ich kann mich nur wiederholen, habe das schon einmal reingestellt:

Es gibt keine Silber-Defizit.

Es gab bisher noch keine Produktionsausfälle wegen fehlendem Silber.

Silber ist das Metall, dass in den neuen Anwendungsfällen (Solar, eAutos, IT, usw.) am wenigsten gebraucht wird.

Wäre Silber knapp, stünde es nicht bei 70 sondern bei 700.

China muss Silber importieren, ist also abhängig von anderen.

Westliche Staaten haben zahlreichen andere Silber-Lieferanten.

Wenn Silber teurer wird, wird es sich lohnen bisher unrentable Vorkommen, die es im Westen gibt, abzubauen. Immer wenn ein Rohstoff zu teuer wird, gibt es Bestrebungen, diesen durch etwas anderes zu ersetzen, siehe Cobalt bei eAuto-Batterien."

darauf 90BVB09: "Also irgendwie geht da mein Research auch in eine andere Richtung, hmh! Silber ist knapp oder anders ausgedrückt, ist die Produktion niedriger als der Bedarf und das wird sich in Naher Zukunft auch nicht ändern. Und Solarmodule neuerer Generationen benötigen meiner Kenntnis nach auch mehr Silber als ältere Module...Hinzu kommen immer weitere Anwendungsbereiche in KI, Atomreaktoren (SMR) oder eben Autobatterien..."

darauf justintime_it: "Also gut, dann noch einmal: Es gab bisher noch keine Produktionsausfälle wegen fehlendem Silber. Silber ist das Metall, dass in den neuen Anwendungsfällen (Solar, eAutos, IT, usw.) am wenigsten gebraucht wird. Wäre Silber knapp, stünde es nicht bei 70 sondern bei 700.

China muss Silber importieren, ist also abhängig von anderen. Westliche Staaten haben zahlreichen andere Silber-Lieferanten. Wenn Silber teurer wird, wird es sich lohnen bisher unrentable Vorkommen, die es im Westen gibt, abzubauen. Immer wenn ein Rohstoff zu teuer wird, gibt es Bestrebungen, diesen durch etwas anderes zu ersetzen, siehe Cobalt bei eAuto-Batterien. Was denkt ihr, was mit dem Silber-Preis geschieht, wenn eine entsprechende Meldung kommt?"

darauf silverconvention: "Ehrlich gesagt geht auch eine Sache nicht richtig in meinen Schädel: stehe ich vor einer Tankstelle mit dem Wissen, dass das Benzin knapp (bzw. sehr knapp) ist, warum sollten dann die Preise fallen ? Auf Silber bezogen sind ja viele Experten der Meinung, dass wir vor einer kräftigen Konsolidierung stehen werden. Vola lasse ich mir noch gefallen, aber auch diese müßte sehr mäßig sein. Auch das Argument, dass Silber sehr stark angestiegen ist, zieht bei mir nicht so richtig. Da diese Preise durch Papiersilber und Betrug verursacht wurden, müßte nach meinem Verständnis (inkl. hoher Nachfrage) der Kurs längst jenseits der 100 Dollar stehen."

Sperrminoritaet: "Wir werden noch alle erleben, wie die Schrottsammler aus Star Wars hier Geschäfte machen werden. Es wird einfach nicht anders gehen. Alle möglichen Rohstoffe werden knapp und werden in einer irrsinnigen Geschwindigkeit verbraucht. Die nächste Generation wird uns dafür verfluchen und sich fragen, wie man angesichts dieser Aussichten nur so viel überflüssigen Schrott produzieren konnte. Geht doch mal durch eine Einkaufszone und seht, was für einen überflüssigen Müll man dort findet. Wer braucht diesen Quatsch nur?"

