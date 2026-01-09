Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Cashflow für Anleger
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
F&G Annuities & Life ist ein bedeutender Anbieter von Renten- und Lebensversicherungen in den USA, der sich durch innovative Produkte und maßgeschneiderte Lösungen von Wettbewerbern wie MetLife und Prudential abhebt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit F&G Annuities & Life nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
F&G Annuities & Life Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.01.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die F&G Annuities & Life Aktie. Sie fällt um -3,36 % auf 28,46$. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,33 %, eine Investition von etwa 90.091€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,00
|+9,89 %
|+3,33 %
|2025
|0,910000
|+7,06 %
|+2,58 %
|2024
|0,850000
|+39,34 %
|+2,12 %
|2023
|0,610000
|0,00 %
|+2,07 %
Warum F&G Annuities & Life für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,33 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,15 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 5,17
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
F&G Annuities & Life Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,57 %
|1 Monat
|-15,82 %
|3 Monate
|-6,07 %
|1 Jahr
|-32,14 %
Informationen zur F&G Annuities & Life Aktie
Es gibt 135 Mio. F&G Annuities & Life Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Mrd. € wert.
F&G Annuities & Life Aktie jetzt kaufen?
Ob die F&G Annuities & Life Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur F&G Annuities & Life Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.