    Das sind die Gründe

    Dämpfer für Chinas Automarkt: Weniger Wachstum, mehr Sorgen

    Wie aus Daten des chinesischen Branchenverbands hervorgeht, stagnierten Chinas Autoverkäufe 2025. Das E-Auto-Wachstum schwächt sich deutlich ab, während Exporte hoch bleiben.

    Wie der chinesische Branchenverband CPCA am Freitag mitteilte, haben Chinas Autoverkäufe 2025 an Schwung verloren und werden damit einen Abwärtstrend fortsetzen, während die robusten Exporte von Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 wahrscheinlich nicht anhalten konnten. Wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes zeigen, stieg der Absatz von Pkw auf dem größten Automobilmarkt der Welt im Jahr 2025 um 3,9 Prozent. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 5,3 Prozent im Jahr 2024 und das langsamste Wachstum seit drei Jahren.

    Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride übertrafen erstmals in einem Jahr die Verkaufszahlen von Benzinfahrzeugen, doch das Umsatzwachstum dieser Fahrzeuge verlangsamte sich deutlich auf 17,6 Prozent im vergangenen Jahr gegenüber 40,7 Prozent im Jahr 2024. Die Inlandsnachfrage ließ im letzten Quartal nach, da viele Städte und Provinzen aufgrund von Finanzierungsengpässen die staatlichen Subventionen für die Inzahlungnahme von Autos reduzierten oder aussetzten.

    Dies verschärfte den harten Wettbewerb, der Autohersteller dazu veranlasste, ihre Expansion im Ausland zu intensivieren, um den schleppenden Inlandsmarkt auszugleichen. Der chinesische Automobilhersteller BYD verzeichnete im Jahr 2025 sein schwächstes Umsatzwachstum seit fünf Jahren, der Absatz im Ausland erreichte jedoch einen Rekordwert von über einer Million Fahrzeugen. 

    Chinas Gesamtexporte von Autos stiegen im vergangenen Jahr um 19,4 Prozent auf 5,79 Millionen Fahrzeuge, während die Exporte von reinen Elektrofahrzeugen um 48,8 Prozent auf 1,52 Millionen Einheiten zunahmen, wie aus den Daten des chinesischen Branchenverbands CPCA hervorgeht. Der Verband hatte erwartet, dass sich das Wachstum der Autoexporte bis 2025 auf 10 Prozent verlangsamen würde, nach 25 Prozent im Vorjahr. Für die Exporte von Elektrofahrzeugen hatte er ein Nullwachstum prognostiziert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 10,48EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
