Dämpfer für Chinas Automarkt: Weniger Wachstum, mehr Sorgen

Wie der chinesische Branchenverband CPCA am Freitag mitteilte, haben Chinas Autoverkäufe 2025 an Schwung verloren und werden damit einen Abwärtstrend fortsetzen, während die robusten Exporte von Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 wahrscheinlich nicht anhalten konnten. Wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes zeigen, stieg der Absatz von Pkw auf dem größten Automobilmarkt der Welt im Jahr 2025 um 3,9 Prozent. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Wachstum von 5,3 Prozent im Jahr 2024 und das langsamste Wachstum seit drei Jahren.

Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride übertrafen erstmals in einem Jahr die Verkaufszahlen von Benzinfahrzeugen, doch das Umsatzwachstum dieser Fahrzeuge verlangsamte sich deutlich auf 17,6 Prozent im vergangenen Jahr gegenüber 40,7 Prozent im Jahr 2024. Die Inlandsnachfrage ließ im letzten Quartal nach, da viele Städte und Provinzen aufgrund von Finanzierungsengpässen die staatlichen Subventionen für die Inzahlungnahme von Autos reduzierten oder aussetzten.