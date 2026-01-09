Tuya Developer Day auf der CES 2026 bringt globale Branchenführer zusammen, um die Zukunft der physischen KI zu diskutieren

LAS VEGAS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. Januar 2026 veranstaltete Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, auf der weltweit renommierten Unterhaltungselektronikmesse CES 2026 den „Tuya Developer Day" unter dem Motto „Accelerating the Physical AI Era Together". Die Veranstaltung brachte Führungskräfte führender globaler Technologieunternehmen und Branchenorganisationen zusammen, um modernste KI-Technologien und Trends zu beleuchten.

Auf der Veranstaltung führte Alex Yang, Mitgründer, Betriebsleiter und Finanzvorstand von Tuya, intensive Einzelgespräche mit hochrangigen Gästen von Google Cloud und AWS. Im Mittelpunkt der Gespräche stand der Trend, dass KI sich von technischen Konzepten zu Anwendungen im großen Maßstab entwickelt, sowie zukunftsgerichtete Einblicke in KI-native Geräte.

In den Leadership Dialogues „Tuya x Google Cloud: From AI First to AI Everywhere" (von „KI zuerst" zu „KI überall") erklärte Praveen Rao, globaler Leiter für Fertigung bei Google Cloud: „Mit dem weiteren Fortschritt der KI-Technologie haben sich multimodale Fähigkeiten von einer bahnbrechenden Innovation zu einem grundlegenden und unverzichtbaren Bestandteil von KI-Systemen entwickelt. Dieser Trend erstreckt sich nun von virtuellen Anwendungen auf die reale Welt. Künftige KI-Geräte werden nicht nur verschiedene Informationsmodalitäten nahtlos integrieren – wie Sehen, Sprache und Audio –, sondern auch mit menschenähnlicher Intelligenz ausgestattet sein, um wirklich proaktive Dienste anzubieten. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit KI-Unternehmen wie Tuya, um den Einsatz von KI-nativen Geräten zu beschleunigen und eine neue Ära der physischen KI einzuläuten."

In den Leadership Dialogues „Tuya x AWS: Building the AI-Native World" (die KI-native Welt aufbauen) erklärte Danny Smith, leitender Stratege für Künstliche Intelligenz, Automotive und Fertigung bei AWS: „Im heutigen komplexen und sich schnell wandelnden Geschäftsumfeld stehen menschliche Entscheidungsträger oft vor Informationsüberlastung und Verzögerungen, wenn sie enorme, multidimensionale Datenmengen verarbeiten. Die Agenten-KI in Unternehmensgröße, die wir gemeinsam mit Tuya entwickelt haben, kann die Lage in Echtzeit erfassen und, geleitet von Architektur-Frameworks sowie ökonomischen Modellen, innerhalb von Sekunden optimale Entscheidungen treffen – und so letztlich bessere Geschäftsergebnisse erzielen."