BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 10,23EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,30

Kursziel alt: 10,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

