BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Positiv'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen von 365 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Mittelpunkt der Zahlen für das vierte Quartal dürfte das Wachstum stehen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt für den Optikkonzern werde sich wohl etwas abgeschwächt haben./mfVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 275,2EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



