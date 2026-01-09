Deutlicher Kurssprung bei der ASML Holding NV NY Aktie - 09.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding NV NY Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,40 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding NV NY Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.067,50€, mit einem Plus von +4,40 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

ASML Holding NV ist ein dominanter Akteur in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Lithographiesysteme, insbesondere EUV-Technologie, die ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ASML Holding NV NY Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,15 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding NV NY auf +11,14 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

ASML Holding NV NY Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,14 % 1 Monat +6,40 % 3 Monate +20,15 % 1 Jahr +41,82 %

Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,38 Mrd.EUR € wert.

ASML Holding NV NY Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.