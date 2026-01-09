Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.01.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+1,45 %) genz vorne. Gefolgt von Deutsche Post AG (+0,17 %), Allianz SE (-1,87 %), Intel Corporation (+2,39 %), Mercedes-Benz Group (+1,54 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|UQ66N0
|Long
|10,98
|401,47 Tsd.
|Allianz SE
|PG16DB
|Long
|6,90
|167,70 Tsd.
|Silber
|UQ5EEE
|Long
|7,38
|111,87 Tsd.
|Silber
|HM10JK
|Long
|6,48
|99,90 Tsd.
|Deutsche Telekom AG
|HS6324
|Long
|4,82
|67,35 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Intel Corporation
|UQ1U1V
|Long
|3,74
|162,31 Tsd.
|Silber
|PL7LYM
|Long
|2,28
|28,69 Tsd.
|Amazon Inc
|SW703S
|Long
|8,19
|18,16 Tsd.
|Super Micro Computer
|HT1PH5
|Long
|1,79
|11,18 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SW9ULT
|Long
|6,05
|7,41 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Deutsche Post AG
|
Sonstige
|PN99BN
|214,99 Tsd.
|Silber
|
Classic
|CU0V6U
|193,47 Tsd.
|Mercedes-Benz Group
|
Sonstige
|DK1GFG
|139,23 Tsd.
|Silber
|
Classic
|DC9AFN
|101,64 Tsd.
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|101,31 Tsd.
