LBS NordWest / Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich ...

Während die Zinsen für zehnjährige Hypotheken mittlerweile erneut Richtung vier Prozent tendieren, kosten Bauspardarlehen oftmals nur die Hälfte und sichern zudem die Baufinanzierung gegen Zinssprünge ab. "Das ist der erlebbare Kernnutzen des Bausparens: Vor sieben Jahren haben diese Kunden begonnen zu sparen, jetzt kommen sie zinsgünstig und vor allem sicher ins Eigenheim oder nutzen das Geld für Umschuldung und Modernisierung", kommentiert LBS-Chef Frank Demmer die Entwicklung.

Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich an / Frank Demmer: Das eigene Zuhause ist gelebte Vorsorge! (FOTO) Münster/Hannover (ots) - Eine deutliche Belebung ihres Baufinanzierungsgeschäfts meldet die LBS NordWest für 2025. Das außerkollektive Kreditgeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 946 Millionen Euro, die von den Kunden abgerufenen Bauspardarlehen legten um 15 Prozent auf 822 Millionen Euro zu.

Ein weiterer Beweis für die Rückkehr des Vertrauens in den Wohnungsmarkt: Die Immobilientochter der LBS verzeichnet mit über 205 Millionen Euro (+ 8,4 %) einen Rekordcourtageumsatz. Von den kooperierenden Sparkassen und den LBS-Immobilienberatenden wurden in NRW, Niedersachsen, Berlin und Bremen 12.808 Wohnungen und Häuser (+ 4 %) vermittelt.



In der aktuellen Rentendiskussion bekennt sich auch die Politik weiter zur Immobilie als wichtigem Baustein der privaten Altersvorsorge durch die gleichberechtigte Anerkennung und geplante Vereinfachung der Eigenheimrente. Frank Demmer: "Wir müssen als Gesellschaft wieder stärker auf Eigenverantwortung setzen. Selbst wenn die Renten stabil bleiben, werden die Mieten inflationsbedingt weiter steigen. Der Staat kann diese zusätzlichen Belastungen nicht für alle ausgleichen. Das eigene Zuhause hingegen ist gelebte Vorsorge - ein verlässlicher Schutz vor Altersarmut."



Beim Einstieg in das Bausparen ist dabei noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Neugeschäft erwartet die LBS eine Bausparsumme von 7,4 Milliarden Euro. Die Herausforderung sei es jetzt, den Gedanken des Vorsparens nach den vielen Jahren der Nullzinspolitik zurück in die Köpfe insbesondere der jungen Generation zu bringen: "Nur wer sich frühzeitig schon mit kleinen Sparbeträgen auf den Weg macht, wird als Normalverdiener das Ziel der eigenen vier Wände erreichen können", ist Frank Demmer überzeugt. Vor diesem Hintergrund richtet die LBS NordWest den Blick nach vorn. Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt sieht der Vorstandsvorsitzende das Institut strategisch klar positioniert: "Jetzt geht es darum, das Vertrauen in Vorsorge, Eigentum und frühzeitiges Sparen weiter zu stärken - gemeinsam mit unseren Sparkassenpartnern."



