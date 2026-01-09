BARCLAYS stuft NATIONAL GRID auf 'Positiv'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Britische Versorger seien derzeit sehr aussichtsreich, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend deutlich habe er Schätzungen und Kursziele angehoben. Die britische Energiebranche stehe am Anfang eines starken Wachstums, getrieben vom Energiewandel und der hohen Stromnachfrage durch Rechenzentren für KI./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 13,70EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



