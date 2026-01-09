BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/mis
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 47,72EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
