BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 47,72EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dominic Nash

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

