BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Laut den Pressemitteilungen gehen die Rohstoffkonzerne derzeit von einer Übernahme von Glencore durch Rio Tinto aus, was angesichts der jeweiligen Marktkapitalisierungen durchaus Sinn ergibt, wie Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion schrieb./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 69,87EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Hatch
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
