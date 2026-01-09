BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Laut den Pressemitteilungen gehen die Rohstoffkonzerne derzeit von einer Übernahme von Glencore durch Rio Tinto aus, was angesichts der jeweiligen Marktkapitalisierungen durchaus Sinn ergibt, wie Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion schrieb./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 69,87EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



